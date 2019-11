JAKARTA - One East Penthouse & Residence Collection dari MNC Land berhasil menorehkan prestasi. Bangunan apartemen mewah itu meraih penghargaan Realestate Creative Awards (RCA) 2019 sebagai The Most Prestigious Apartment in East Java.

Pada tahun ini, Realestate Creative Award mengusung tema Industrial Revolution, Innovation & Collaboration. Acara penghargaan ini diadakan setiap dua tahun sekali.

Baca Juga: Gelar RUPS, MNC Land Ubah Jajaran Direksi dan Komisaris

Realestate Creative Award (RA) 2019 memberikan penghargaan kepada 36 penerima award kepada sejumlah tokoh, mulai dari tokoh nasional hingga pengembang properti.

Direktur MNC Land sekaligus COO of One East Residence, Natalia Cecilia Tanudjaja merasa bangga dan bersyukur salah satu proyek garapan MNC Land meraih penghargaan tersebut.

"Malam ini kami merasa bangga dapat meraih penghargaan sebagai The Most Prestigious Apartment in East Java," kata Natalia di Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

One East Penthouse & Residence Collection, kata Natalia, berhasil menyisihkan sejumlah pesaing lainnya. Dia menyebut penilaian dalam kategori tersebut cukup ketat.

Baca Juga: RUPST MNC Land Tahun Buku 2018

"Mereka (panitia) melakukan survei ke Surabaya, melihat beberapa apartemen juga di sana. Setelah dilakukan penilaian yang ketat One East berhak memenangkan penghargaan ini," ujarnya.

Selain itu, RCA 2019 juga memberikan penghargaan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sebagai "Infrastructure Development and One Million House Development Figure".

Adapun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dinobatkan sebagai "Inspiring Person for People’s Housing Financing", atas upayanya mengeluarkan kebijakan pembiayaan perumahan melaui sekema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) semasa menjabat Menteri Perumahan Rakyat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tokoh Nasional lainnya yang menerima penghargaan RCA 2019 adalah Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Sofyan dinilai berjasa atas inovasi kebijakan pelayanan administrasi pertanahan nasional secara digital. Sofyan dianugerahi penghargaan sebagai "Online Sevice Land Certificate Initiator". Untuk pemerintah daerah, ada tiga kepala daerah yang meraih penghargaan pada RCA 2019 ini, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.