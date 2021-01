JAKARTA -- Business model yang benar dan orang-orang yang tepat dan cepat dalam menjalankannya bisa menjadikan sebuah perusahaan tumbuh pesat.

"Intinya, business model benar. Kemudian, orangnya juga tepat, yang bisa menjalankan. Kalau dua ini terpenuhi, larinya pasti kencang," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Hal itu disampaikan Hary saat Rakernas PT MNC Guna Usaha Indonesia --unit usaha yang menginduk pada PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP)-- bertajuk Transformation for A Better Future di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Baca Juga: Go Digital! Unit BCAP MNC Guna Usaha Siapkan Aplikasi Pembiayaan SIAP Haji & Umroh 

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) dua periode hingga saat ini tersebut memaparkan dalam membangun business model harus disesuaikan dengan ekosistem.

"Kita harus melihat ekosistem yang ada saat ini. Banyak sekali perubahan ya, jadi kita sesuaikan tentunya," tutur Hary.

Hary menegaskan usia bukanlah ukuran sebuah kesuksesan. Banyak perusahaan yang baru dirintis bisa menyalip perusahaan besar yang sudah dikelola puluhan tahun.

"Banyak perusahaan sekarang yang usianya pendek-pendek, larinya luar biasa. MNC Guna Usaha Indonesia ini kan baru 6 tahun, tapi bukan berarti tidak bisa menyalip yang lain," tegas Hary.

Menurutnya, Pandemi Covid-19 bukan hambatan untuk terus berkembang, justru menjadi sebuah tantangan untuk bisa menjadi lebih besar lagi.

Dia mencontohkan bagaimana televisi MNC Group justru mengalami kemajuan selama Pandemi Covid-19. Salah satunya lewat produksi program spesial yang menyita perhatian pemirsa televisi.

"Jadi, saya harapkan 2021 ini kita bisa lebih baik lagi. Just do it. Bangun business model yang benar, pastikan, punya orang-orang yang kompeten di bawah kepemimpinan yang solid, dan speed selalu harus diingat," pungkasnya.

Direktur Utama MNC Guna Usaha Indonesia Paulus Cholot Janala mengungkapkan tahun ini perseroan menargetkan pertumbuhan 40%. Untuk itu, banyak hal yang ditransformasikan dan dimulai dari sisi people. "Setiap individu di MNC Guna Usaha Indonesia harus berubah menjadi lebih baik secara etos kerja, motivasinya, technical skill," tuturnya.

Selain itu, produk yang ditawarkan akan lebih beragam tahun ini. Salah satu unggulannya, yaitu pembiayaan Haji Reguler dan Haji Plus/ONH Plus melalui aplikasi haji bernama SIAP Haji. SIAP Haji merupakan singkatan Sistem Informasi dan Aplikasi Pembiayaan Haji.

"Kemudian, secara teknologi. Kita memastikan proses digitalisasi atau transformasi digital MNC Leasing ini berjalan dengan baik," ucap Paulus.

Yang tak kalah pentingnya, lanjut Paulus, data strategy dan data management yang benar. "Jadi, kita akan punya data analytic yang bagus untuk memastikan keputusan yang diambil benar," jelasnya.