JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat pada perdagangan hari ini usai pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS. Rupiah menguat namun masih berada di level Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (21/1/2021) pada pukul 09.32 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 17,5 poin atau 0,12% dan berada di level Rp14.017 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.006 hingga Rp14.022 per USD.

Sementara, dalam yahoofinance mencatat Rupiah berada di level Rp14.060 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp14.060-Rp14.060 per USD.

Sebelumnya, dolar AS jatuh terhadap sebagian besar mata uang pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi), karena sentimen risiko terangkat di tengah optimisme tentang paket stimulus besar-besaran di bawah pemerintahan baru Joe Biden yang kemungkinan akan mendukung pemulihan ekonomi AS.

Greenback melemah terhadap yen serta mata uang terkait dengan harga komoditas seperti dolar Australia, Kanada, Selandia Baru, dan krona Norwegia. Dolar AS turun ke level terendah tiga tahun terhadap mata uang Kanada dan sterling, sementara mencapai level terendah dua minggu terhadap yen.

(dni)