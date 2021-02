JAKARTA - BLT emak-emak kembali dicairkan. BLT ini masuk ke dalam program bansos program keluarga harapan (PKH) atau BLT PKH. Dari BLT PKH ini banyak golongan yang akan mendapatkan bantuan, salah satunya ibu rumah tangga atau emak-emak.

BLT PKH dicairkan demi membantu masyarakat kelas menengah ke bawah dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Rachmat Koesnadi mengatakan, untuk BLT PKH sudah cair di perbankan BUMN sebesar Rp9,6 triliun.

Rinciannya, BLT yang dicairkan di Bank BNI sebesar Rp4,1 triliun, Mandiri Rp1,5 triliun, BRI sebesar Rp3,6 triliun, BTN Rp298 miliar.

"BLT untuk PKH kembali cair lagi di Februari yang mana tahap 1 sudah dicairkan pada tanggal 22 Februari 2021 di perbankan Himbara," ujar Rahmat saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Saat ini, BLT PKH tersebut diberikan dalam kurun waktu satu tahun dengan 4 kali masa pencairan di mulai Januari, April, Juli dan Oktober. BLT bisa diambil di Bank BUMN yang telah ditunjuk di antaranya BRI, BNI, Mandiri dan BTN.

Sejumlah BLT prioritas pun digulirkan untuk membantu masyarakat terdampak wabah corona. Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) sejumlah BLT prioritas program keluarga harapan terdiri dari BLT ibu hamil dan balita atau anak usia dini 0-6 tahun dengan nilai Rp6 juta setahun.

Rinciannya, BLT ibu hamil Rp3 juta dan balita atau anak usia dini Rp3 juta setahun atau Rp750.000 per tiga bulan.

BLT anak sekolah dengan total mencapai Rp4,4 juta setahun. Rinciannya anak SD Rp900.000 setahun atau Rp225.000 per tiga bulan, anak SMP Rp1,5 juta setahun atau Rp375.000 per tiga bulan dan anak SMA Rp2 juta setahun atau Rp500.000 per tiga bulan.

Selain itu ada BLT untuk Penyandang Disabilitas berat Rp2,4 juta dan BLT untuk Lanjut Usia Rp2,4 juta.