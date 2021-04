JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group, telah mengadakan undian kelima dalam rangkaian pengundian Tabungan Dahsyat.

Pengundian yang berlangsung secara tertutup pada Kamis (15/3/2021) dihadiri oleh Direktur MNC Bank Rita Montagna dan Sales and Distribution Group Head MNC Bank Veronika, serta disaksikan oleh perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta, kepolisian setempat, dan notaris.

Pengundian dilaksanakan secara tertutup dengan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, pengumuman resmi nama pemenangnya dapat dilihat mulai Jumat, 16 April 2021 pada situs web mncbank.co.id.

Rita Montagna menjelaskan, disebut Tabungan Dahsyat karena kedahsyatan hadiahnya.

Pengundian bulanan Tabungan Dahsyat kali ini, mengundi e-voucher Shopee dengan nilai total Rp300 juta kepada 30 nasabah masing-masing Rp10 juta, sementara pada pengundian tiga bulanan Tabungan Dahsyat dihadirkan tambahan hadiah 3 iPhone 12 Pro Max.

Tidak hanya itu, pada pengundian keenam akan mengundi hadiah 2 Avanza Veloz 1.5 AT dan 5 Honda PCX, 30 e-voucher Shopee masing-masing Rp10 juta, 20 e-voucher Shopee masing-masing Rp5 juta, dan 3 iPhone 12 Pro Max. Pengundian hadiah utama pada akhir periode promo berupa 3 Avanza Veloz 1.5 AT, 5 Honda PCX dan sebuah Alphard 2.5G AT.

Hadiah undian yang diberikan semakin dahsyat untuk mengapresiasi animo masyarakat terhadap Tabungan Dahsyat.

Cara berpartisipasi pada pengundian Tabungan Dahsyat juga sangatlah mudah.

Nasabah cukup menjaga saldo rata-rata tabungan di MNC Bank minimum Rp10 juta untuk mendapatkan kode undian. Setiap kelipatan Rp1 juta nasabah berhak atas 1 kode undian dan bonus kode undian tambahan setiap kenaikan saldo rata-rata tabungan Rp5 juta dari bulan sebelumnya maka nasabah berhak atas 10 kode undian tambahan dan berlaku kelipatan. Semakin sering meningkatkan saldo tabungan, semakin besar kesempatan menangnya. Selain memberikan hadiah melalui undian, Tabungan Dahsyat juga memberikan hadiah langsung e-voucher Shopee senilai Rp100 ribu dan juga kaos "Ikatan Cinta" versi limited edition untuk setiap pembukaan rekening tabungan baru di MNC Bank minimal Rp2 juta dan sesuai syarat ketentuan. Menarik sekali bukan? “Pada akhir Maret 2021, posisi volume dana murah Current Account - Savings Account (CASA) MNC Bank tembus Rp2 triliun. Hal tersebut berkat Tabungan Dahsyat yang mendongkrak peraihan tabungan secara siginfikan. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi bagi seluruh nasabah dan masyarakat sebagai tanda Ikatan Cinta dari MNC Bank,” ujar Rita Montagna ketika dihubungi setelah pengundian (15/4/2021). Direktur emiten berkode BABP yang akrab dipanggil Rita tersebut melanjutkan, apresiasi ditunjukkan MNC Bank dengan penambahan hadiah Tabungan Dahsyat dan penambahan variasi promo Tabungan Dahsyat sehingga kedahsyatannya dapat dirasakan oleh semua nasabah. Kini tersedia Tabungan Dahsyat Arisan bagi komunitas nasabah yang ingin keamanan dalam mengadakan arisan, namun hadiahnya dahsyat. Tersedia juga Tabungan Dahsyat Pasti bagi nasabah yang ingin kepastian mendapatkan hadiah dahsyat sesuai keinginan. Terakhir adalah Tabungan Dahsyat Bundling, bagi nasabah yang menginginkan instrumen investasi rendah risiko yang fleksibel dan bunga sangat menarik. Mau merasakan kedahsyatan Tabungan Dahsyat? Jangan lupa aktivasi Motion dari MNC Bank sebagai syarat wajib mengikuti Tabungan Dahsyat. Kunjungi situs web mncbank.co.id atau hubungi MNC Bank Call Center 1500188 serta cabang MNC Bank terdekat untuk informasi lebih lanjut mengenai berbagai promo Tabungan Dahsyat dan kecanggihan aplikasi Motion dari MNC Bank. Rasakan perbankan masa depan sekarang juga, hanya bersama MNC Bank!