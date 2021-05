MEDAN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan pemantauan harga pangan ke sejumlah pasar di Sumatera Utara. Selain harga, pasokan dan stok komoditi pangan di daerah itu juga cukup baik dan terjaga.

Seperti komoditi daging sapi yang stabil di harga Rp125 ribu per kilogram. Lalu cabai rawit merah yang sudah turun menjadi sekira Rp30 ribu per kilogram. Bahkan harga cabai merah telah berada di bawah Rp30 ribu per kilogram.

"Ketersediaan barang di Sumut ini baik, bagus dan terjangkau, stabil. Salah satu yang terbaik di Sumatera. Termasuk untuk puasa Ramadhan dan lebaran Idul Fitri. Mudah-mudahan ini membuat puasa kita khusuk," sebut Lutfi saat meninjau Pasar Jalan Jawa Belawan, Kota Medan, Sabtu (1/5/2021).

Ikut mendampingi Lutfi pada peninjauan itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Edy Rahmayadi menyebutkan, saat ini memang daya beli masyarakat di Sumatera Utara sedang kurang baik. Salah satunya akibat lambatnya pergerakan ekonomi yang tengah terdampak Pandemi Covid-19.

"Meski begitu kita akan segera mempercepat pengucuran anggaran baik dari Pusat (APBN) maupun dari APBD agar uang segera beredar di masyarakat guna mendorong laju perekonomian," tukasnya.

