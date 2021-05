JAKARTA - Saat ini industri pasar modal tengah digandrungi oleh anak-anak muda. Hal ini terlihat dari data peningkatan jumlah investor milenial yang meningkat signifikan.

Melansir data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per 31 Maret 2021 jumlah investor saham ritel tercatat mencapai 2,17 juta investor sedangkan investor reksa dana berjumlah 4,17 juta investor. Padahal, pada Desember 2020 total investor pasar modal berjumlah 3,88 juta dan menariknya jumlah investor yang berusia kurang dari 30 tahun ada 54,8% dari jumlah tersebut.

Baca Juga: Berawal dari Putus Cinta, Berakhir Dapat Cuan Bersama MNC Sekuritas

Maraknya kalangan milenial dalam menggunakan produk pasar modal tersebut khususnya reksa dana memang patut di apresiasi.

Oleh karena itu pemahaman akan produk dan tren investasi juga perlu diikuti perkembangannya baik produk konvensional maupun produk syariah.

MNC Asset Management (MAM) selaku unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang bernaung di bawah MNC Group berkolaborasi dengan Indo Premier Sekuritas, untuk membahas seputar tren investasi syariah untuk anak muda.

“Investor milenial sangat perlu untuk meng-update produk dan tren investasi secara berkala agar dapat memaksimalkan imbal hasil, oleh karena itu kita akan bahas tren investasi syariah dalam IG Live nanti,” ucap Dini Endang selaku Business Relation Syariah MAM yang juga merupakan pembicara dalam acara ini.

Dini menambahkan bahwa tren investasi syariah pada kuartal I 2021 cukup baik, contohnya seperti produk MNC Dana Syariah Barokah yang mendapatkan best performance kinerja produk YtD (Year to Date) 1,48 % dan 1M (kinerja 1 bulan) 0,38 % per 28 April 2021 berdasarkan data IPOT Fund.

Lalu seperti apa tren investasi syariah untuk anak muda saat ini? Simak pembahasannya dalam IG Live MAM X Indo Premier yang akan dilaksanakan pada Senin, 3 Mei 2021 pukul 14.30 WIB – 15.30 WIB pada akun @mncasset dan @indopremier. Don’t missed it!