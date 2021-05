NEW YORK - Harga minyak naik pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Naiknya harga minyak karena kekhawatiran kekurangan bensin akibat pemadaman sistem pipa bahan bakar terbesar di AS, setelah serangan siber membawa kembali harga dari penurunan awal lebih dari satu persen.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli terkerek 23 sen atau 0,3% menjadi USD68,55 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni terangkat 36 sen atau 0,6% menjadi USD65,28 per barel.

Baca Juga: Harga Minyak Turun Lagi, Brent Dibanderol USD67,9/Barel

Colonial Pipeline, operator pipa bahan bakar utama AS yang mengangkut lebih dari 2,5 juta barel per hari (bph) bensin, solar dan bahan bakar jet, sedang bekerja memulihkan sebagian besar operasi jaringan pipanya pada akhir pekan.

Perusahaan pun menghentikan sementara semua operasi jaringan pipa setelah serangan keamanan siber yang melibatkan ransomware terdeteksi pada Jumat (7/5/2021).

Baca Juga: Harga Minyak Mentah Naik Tipis Usai Pipa BBM AS Mulai Beroperasi

"Sementara risiko jangka pendek sedang dikesampingkan, pasar masih tampak terguncang oleh peristiwa tersebut, mengingat sifat serangan dan skala infrastruktur," kata Analis Pasar Minyak Rystad Energy, Louise Dickson, dikutip dari Antara, Rabu (12/5/2021).

"Pasar sekarang khawatir tentang kemungkinan kejadian seperti itu terulang kembali dan tentang tingkat keparahan serangan di masa mendatang," ujarnya.

Gangguan pasokan bahan bakar telah mendorong harga di pompa bensin ke level tertinggi dalam beberapa tahun dan permintaan melonjak di beberapa daerah yang dilayani oleh pipa saat pengendara mengisi tangki mereka.

"Dengan sedikit informasi yang datang dari perusahaan swasta, pasar tampaknya melanjutkan dengan asumsi bahwa aliran normal akan dilanjutkan pada akhir pekan mendatang dan karena tidak ada masalah operasional yang muncul, panduan ini tampaknya benar," kata Presiden Ritterbusch and Associates, Jim Ritterbusch,

Persediaan minyak mentah AS turun 2,5 juta barel dalam seminggu terakhir, menurut dua sumber pasar pada Selasa (11/5/2021), mengutip angka American Petroleum Institute (API), dan persediaan bensin naik 5,6 juta barel.

Pedagang memesan setidaknya empat kapal tanker untuk menyimpan produk minyak sulingan dari pusat penyulingan Gulf Coast AS setelah serangan siber yang melumpuhkan jaringan pipa terbesar AS, data pengiriman menunjukkan pada Selasa (11/10/2021). North Carolina, Badan Perlindungan Lingkungan AS dan Departemen Transportasi mengeluarkan keringanan yang memungkinkan distributor bahan bakar dan pengemudi truk mengambil langkah-langkah untuk mencoba mencegah kekurangan bensin.