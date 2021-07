JAKARTA - Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tingkat inklusi keuangan atau akses terhadap lembaga keuangan formal masyarakat Indonesia bertumbuh pesat dari tahun 2013 sebesar 59,7% menjadi 76,19% di tahun 2019. Dari angka 76,19% tersebut, akses terhadap lembaga keuangan perbankan mendominasi dengan porsi 73,88%. Sedangkan 26,12% adalah akses keuangan terhadap lembaga keuangan formal lainnya.

Di sektor pasar modal, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2019 hanya mencapai 1,55% dari porsi 26,12% tersebut. Kecilnya angka inklusi keuangan pada sektor pasar modal ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat Indonesia terhadap produk keuangan pasar modal masih rendah.

Berangkat dari fakta tersebut, MNC Asset Management (MNC AM) yang merupakan salah satu unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group yang bergerak dalam bidang reksa dana, berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa AIESEC UI untuk menggelar webinar bertajuk “Innovative Financial Inclusion in Pandemic”.

Adapun webinar gratis ini terbuka untuk umum dan akan dilaksanakan pada Jumat, 30 Juli 2021, pukul 13.00 – 14.00 WIB dengan link pendaftaran https://bit.ly/YCWebinarBooklet

"Melihat fakta angka inklusi keuangan terhadap produk pasar modal masih rendah, maka kami tergerak untuk memberikan edukasi seputar inklusi keuangan, khususnya di sektor pasar modal bersama dengan teman teman dari Unversitas Indonesia," ujar Business Manager MNC AM, Annafrid Nikijuluw di Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Annafrid yang juga akan menjadi pembicara dalam acara tersebut menambahkan, dengan adanya kegiatan ini, sekaligus dapat meningkatkan brand awareness MNC AM.

Ketua Panitia Webinar Gabriella Putrijoys menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kerja sama dengan MNC AM karena MNC AM adalah salah satu manajer investasi yang selalu konsisten mengedukasi masyarakat seputar pasar modal dan juga sebagai salah satu bagian dari MNC Group. “Melihat konsistensi MNC AM dan kerja sama yang baik pada webinar sebelumnya, maka kami memutuskan untuk bekerja sama dengan MNC AM kembali untuk mengedukasi rekan-rekan mahasiswa dalam mengikuti webinar kami dalam hal inklusi keuangan,” kata Gabriella.