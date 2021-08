JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange jatuh pada hari Selasa karena ekuitas AS menguat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun 8,1 dolar AS, atau 0,44 persen, menjadi ditutup pada 1,814,1 dolar AS per ounce.

Emas juga berada di bawah tekanan karena Departemen Perdagangan AS melaporkan pada hari Selasa bahwa pesanan pabrik AS mengalahkan ekspektasi untuk naik 1,5 persen pada Juni setelah naik 2,3 persen pada Mei.

Perak untuk pengiriman September naik 0,7 sen, atau 0,03 persen, menjadi ditutup pada 25,582 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 9,4 dolar AS, atau 0,89 persen, menjadi ditutup pada 1.046,9 dolar AS per ounce.

(dni)