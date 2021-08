JAKARTA - Dolar AS menguat pada akhir perdagangan pada Rabu (Kamis pagi WIB) karena pelaku pasar mencermati data ekonomi terbaru.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,21 persen pada 92,2686.

Pada akhir perdagangan di New York, euro turun menjadi 1,1838 dolar AS dari 1,1863 dolar di hari sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3887 dolar dari 1,3915 dolar AS di hari sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7382 dolar AS dari 0,7393 dolar.

Dolar AS dibeli 109,46 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,11 yen Jepang pada hari sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9063 franc Swiss dari 0,9041 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2551 dolar Kanada dari 1,2537 dolar Kanada.

Di sisi data, perusahaan swasta di Amerika Serikat menambahkan 330.000 pekerjaan pada Juli, perusahaan data penggajian Automatic Data Processing (ADP) melaporkan Rabu. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan kenaikan 653.000. Laporan ADP datang dua hari sebelum laporan ketenagakerjaan bulanan penting yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, yang akan mencakup data ketenagakerjaan dari sektor swasta dan pemerintah.