JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal ini, MNC Sekuritas juga menyadari ada sejumlah istilah yang harus dipahami oleh nasabah MNC Sekuritas. Salah satunya adalah stock split yang lekat dengan dunia pasar modal.

Dalam pengertian sederhana, stock split adalah pemecahan nilai saham. Tujuan stock split sendiri adalah untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar serta menurunkan harga per lembar saham agar dapat menjadi lebih murah.

Baca Juga: Ini 4 Langkah Vote MNC Sekuritas di "Asiamoney Brokers Poll 2021", Raih e-Voucher Belanja Online!

Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo menjelaskan, stock split biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menarik investor terutama investor retail. “ Stock split memiliki sejumlah manfaat, seperti meningkatkan jumlah saham agar setiap saham bersifat likuid dan mampu menarik lebih banyak investor. Jika suatu saham memiliki harga yang lebih rendah maka tentu dapat menarik minat lebih banyak investor untuk juga turut andil dalam melakukan transaksi jual beli saham,” jelas Thomas, di Jakarta, Selasa (10/8/2021).

Stock split juga dapat memberikan keuntungan bagi emiten. Hal ini dikarenakan suatu saham yang telah dikenakan stock split akan menjadi lebih likuid serta frekuensi transaksi yang dilakukan oleh investor juga akan semakin meningkat. Saham yang likuid juga akan lebih disukai karena tentu akan lebih mudah dibeli maupun dijual.

Baca Juga: Tanpa Diundi! Segera Buka Rekening Saham MNC Sekuritas Auto Cuan e-Voucher Belanja Online!

Sudah siap untuk bertransaksi dan berinvestasi saham? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk Anda mulai berinvestasi saham.

Apalagi, hanya dengan membuka saham secara online bersama #MNCSekuritas, Anda akan langsung mendapatkan hadiah berupa e-voucher Shopee senilai Rp100.000. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengunjungi link berikut bit.ly/promotraktor3. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(fbn)