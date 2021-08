BANDUNG - Sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas senantiasa menjadi partner bagi nasabahnya. Termasuk hadir selaku mitra untuk mewujudkan berbagai impian investasi nasabahnya dan mendukung nasabah untuk menyediakan mahar saham guna meminang sang pujaan hati.

Jika biasanya mahar saham diberikan dalam bentuk logam mulia berupa emas, namun tidak demikian halnya dengan nasabah MNC Sekuritas Andyras Barutu. Andyras meminang pasangannya, Kharisma Salsabila Rahim dengan menggunakan mahar saham berupa 22 lot saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).

Pasangan yang berbahagia itu baru saja melangsungkan momen pernikahan istimewa mereka. Tepatnya, pada Sabtu (14/8/2021) di Bandung, Jawa Barat.

Andyras mengungkapkan dia telah menjadi nasabah MNC Sekuritas sejak tahun 2016 hingga sekarang. Ia memilih saham sebagai mahar karena saham merupakan salah satu investasi yang dapat memberikan return baik.

Selain itu, saham juga dapat mengalahkan laju inflasi. Diperhitungkannya lebih lanjut, nilai saham dapat meningkat di masa yang akan datang.

“Saya memilih mahar saham karena mahar ini bersifat antimainstream dibandingkan dengan mahar bentuk lain. Saham yang saya pilih adalah ICBP karena produknya digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Selain itu, fundamental ICBP dari tahun ke tahun juga semakin baik bahkan di tengah pandemi seperti ini pun labanya tetap bertumbuh,” jelas Andyras.

Branch Manager MNC Sekuritas cabang Bandung Helfa menyambut hal baik yang dilakukan oleh Andyras Barutu dan Kharisma Salsabila Rahim. Mahar saham dinilai unik dan berbeda dengan mahar saham lain yang umum di kalangan masyarakat luas.

Dia berharap di kemudian hari semakin banyak pasangan yang menggunakan saham sebagai alternatif mahar pernikahan. Menjadikan saham sebagai mahar perkawinan disamping mahar yang lain adalah suatu yang sudah lazim dilakukan di kalangan generasi sekarang ini.

"Beranjak dari pemahaman saham adalah bukti kepemilikan perusahaan, maka ketika saham dijadikan sebagai mahar berarti calon pengantin ingin memberikan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi kepada calon pasangannya sebagai bukti tanda kasih sayang. Harga saham sendiri cenderung mengalami kenaikan di masa yang akan datang, sehingga jangan sampai salah pilih saham agar valuasinya selalu tumbuh seiring dengan berjalan waktu," papar Helfa.

Untuk diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit usaha milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan di bawah naungan MNC Group. Berdiri sejak 31 tahun yang lalu, #mncsekuritas senantiasa menjunjung komitmen tinggi untuk dapat mendukung transaksi saham Anda.