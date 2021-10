JAKARTA – Ada 6 pinjaman online via web langsung cair. Pinjam uang secara online kini tak hanya hadir dari berbagai aplikasi, tetapi juga melalui website.

Saat ini, berkat kemajuan teknologi segala kegiatan dipermudahkan. Oleh sebab itu, pinjaman online juga menjadi banyak pilihan bagi segelintir orang untuk melakukan pinjaman.

Apalagi jika keuangan sedang ada kebutuhan mendadak dan butuh cepat. Seringkali pinjaman online menjadi solusi yang dicari.

Berikut enam pinjaman online via web langsung cair yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti yang telah dirangkum oleh Okezone, di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

1. Pohon Dana

Pinjaman online via web langsung cair ini dapat dilakukan dengan cara mendaftar serta ajukan melalui website official Pohon Dana yaitu www.pohondana.id.

Pohon Dana mempunyai dua layanan yaitu sebagai nasabah yang akan meminjam dan investor. Selain itu, ada pinjaman modal dan pinjaman karyawan online.

Untuk pinjaman modal kerja bunganya berkisar 1,5% - 3% per bulan dengan biaya provisi 1-3% per bulan dan biaya admin Rp 50.000. Sedangkan pinjaman karyawan bunganya berkisar 1,25% - 3% per bulan dan biaya admin Rp50.000 hingga Rp100.000 tanpa biaya provisi.

2. Asakita

Website Asakita mempunyai dua produk yakni Asalite dan Topindo PayLater. Pinjaman Asalite memiliki plafon dari Rp500 ribu hingga Rp3 juta. Sedangkan, Topindo PayLater dikhususkan bagi pemakai Topindo.

Jika diakumulasikan suku bunga dan biaya di Asakita sekitar 0,8% per hari. Dengan tenor antara 5 hingga 30 hari.

Pinjaman dilakukan dengan mengunjungi website Asakita www.asakita.com untuk proses pendaftaran dan pengajuan. Persyaratan pinjaman, di antaranya foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan slip gaji.

3. Aktivaku Pinjaman online ini bisa diajukan lewat website www.aktivaku.com. Aktivaku menggunakan skema berbeda berupa marketplace, sehingga selain Anda mendapatkan persetujuan juga harus mendapatkan dana dari lenders. Kemudian, dicairkan setelah 14 hari penayangan pinjaman di marketplace dengan tenor hingga 2 tahun. Biaya yang harus dibayarkan ada biaya admin, provisi, notaris dan appraisal. 4. Fintag Fintag termasuk pinjaman online via web langsung cair yang fokus kepada pelaku usaha sebagai modal kerja. Proses pendaftaran serta pengajuan dilakukan secara online melalui website https://fintag.id. Pinjaman Fintag memiliki limit kredit mulai dari Rp500 ribu hingga Rp50 juta. Tenor yang ditawarkan 1 sampai 12 bulan. Biaya yang perlu dibayarkan antara lain biaya admin, biaya layanan dan denda keterlambatan. Pembayaran yang ditawarkan ada dua sistem yaitu angsuran dan sekali bayar. 5. Kontanku Pinjaman via web Kontanku dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai usaha seperti industri makanan, agrobisnis dan lainnya. Bunga pinjaman berkisar 3% - 5% dan biaya admin yang dibayarkan sebesar 5% dari jumlah pinjaman. Selain itu, memiliki peran sebagai penghubung antara pencari pinjaman dengan pemilik dananya. Pinjaman di Kontanku diajukan via website dengan limit kredit sebesar Rp2 juta hingga Rp2 miliar dan memiliki tenor pembayaran 3 sampai 12 bulan. 6. Maucash Selanjutnya, pinjaman online yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK adalah Maucash yang bisa diajukan melalui website. Pinjaman Maucash memiliki limit Rp500 ribu sampai Rp3,5 juta dengan bunganya 0% dan hanya perlu membayar biaya admin.