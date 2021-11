JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa berupaya untuk memberikan edukasi pasar modal.

Banyak perempuan memilih untuk mencari pasangan yang mapan. Namun, tidak sedikit yang beranggapan bahwa kemapanan tidak seharusnya menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan pasangan.

Padahal, tidak salah jika ada sebagian orang yang menginginkan pasangan mapan, asalkan tetap mandiri secara finansial. Salah satu cara untuk mandiri finansial adalah berinvestasi.

Bagaimana langkah awal untuk berinvestasi? Apa saja yang harus dipersiapkan dalam berinvestasi? Bagaimana cara berinvestasi saham dan reksa dana dengan menggunakan aplikasi MotionTrade?

Simak ulasan selengkapnya dalam TikTok Live MNC Sekuritas bertajuk “Jangan Jadi Cewe Matre!Lho, Kenapa?” pada Rabu (03/11/2021) pukul 20.00 – 20.55 WIB.

TikTok Live ini akan dipandu oleh Marketing Communications Staff MNC Sekuritas Melisa Hartanto dan Content Creator Mega Hutagalung. Raih kesempatan mendapatkan paket kosmetik Soulyu untuk 5 orang dengan pertanyaan terbaik!

