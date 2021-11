JAKARTA - Bantuan langsung Tunai (BLT) subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) rencananya bakal dicairkan ke rekening penerima bulan ini. 1,6 juta pekerja pun ditargetkan mendapat bantuan dana Rp1 juta.

Pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta akan langsung ditransfer ke penerima melalui bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN). Penerima akan mendapatkan notifikasi jika dana BSU telah dikirimkan.

Nominalnya, yaitu Rp1 juta per dua bulan dengan rincian Rp500 ribu per bulannya. Meski begitu, BLT akan langsung diberikan Rp1 juta per bulan.

Bagi pekerja yang telah terdaftar di BSU, diharapkan segera aktivasi akun rekening kolektif bank Himbara sebelum 15 Desember 2021. Jika tidak, maka dana BSU akan dikembalikan ke kas negara. Pembukaan Rekening Kolektif Pemerintah telah bekerja sama dengan Bank Himbara dan akan membuka rekening secara kolektif. "Pemerintah bekerja sama dengan bank Himbara BNI, BTN, BRI, dan Mandiri akan membuat rekening baru bank Himbara. Jadi, BSU mu akan ditransfer langsung ke rekening baru yang dibuatkan itu," tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (18/11/2021). Aktivasi Rekening Hingga Bulan Depan Pemerintah mengimbau kepada pekerja yang sudah terdaftar BSU untuk segera aktivasi akun rekening kolektif Bank Himbara. "Dana BSU bisa digunakan jika rekening baru tersebut sudah diaktivasi. Dan jangan lupa, aktivasi rekening baru tersebut paling lambat 15 Desember 2021. Kalau sampai lewat tanggal tersebut rekening baru belum diaktivasi, maka dana BSU akan dikembalikan ke kas negara," tulis Kemnaker.