JAKARTA - MNC Group siap mendukung penyelenggaran Festival Pasar Rakyat 2021 yang dilakukan Adira Finance.

Sales and Marketing Director MNC Media (Digital & Non Digital) Tantan Sumartana mengatakan, MNC Media memiliki beragam platform media baik digital maupun non digital untuk mengemas keseluruhan gelaran Festival Pasar Rakyat 2021.

"Semua rangkaian acara Festival Pasar Rakyat ini kami akan kemas dengan baik semuanya oleh media di bawah MNC Group terutama RCTI+ sebagai media partner Adira Finance," ujar Tantan dalam pembukaan Festival Pasar Rakyat 2021 di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Baca Juga: Laba Adira Finance Rp753,2 Miliar, Terkoreksi 7,4%

Tantan melanjutkan, RCTI+ merupakan platform digital saluran televisi tidak berbayar (Free To Air atau FTA) yang menayangkan beragam channel stasiun televisi yang tergabung dalam MNC Group seperti RCTI, GTV, MNCTV dan iNews TV.

"Lalu, kami juga punya platform portal seperti okezone, sindonews dan lain-lain untuk mendukung agar acara ini berhasil, agar UMKM semakin berkembang dan Adira juga bisa semakin sukses melakukan Festival Pasar Rakyat ke depannya," kata Tantan.

Baca Juga: Pembiayaan Baru Adira Finance Rp11,8 Triliun, Naik 17,3% meski Pandemi

Adapun, Festival Pasar Rakyat ini dilakukan secara hybrid, diantaranya workshop pengembangan usaha pedagang, perkenalan fitur Belanja Halal pada aplikasi Titipku, piloting Pasar Rakyat Corner di kantor cabang Adira Finance dan aktivitas hiburan berupa Lomba Cerdas Cermat di pasar dan Lomba Foto Sahabat Lokal di Pasar Rakyat yang dapat diikuti masyarakat di Indonesia.

Festival ini akan digelar di 5 pasar rakyat yaitu Pasar Muara Karang (1 Desember), Pasar Fresh Market Bintaro (2 Desember), Pasar Modern Sinpasa Bekasi (8 Desember), Pasar Grand Galaxy Bekasi (16 Desember) dan Pasar Sukatani Cimanggis (21 Desember).

Tak hanya menggandeng RCTI+, dalam gelaran ini Adira berkolaborasi dengan berbagai mitra seperti Titipku, Zurich Syariah hingga didukung oleh Gerakan Pakai Masker (GPM). Sementara itu, Direktur Penjualan, Pelayanan dan Distribusi Adira Finance Niko Kurniawan Bonggiwarsito mengatakan, penyelenggaraan festival ini sejalan dengan visi Adira untuk menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kolaborasi digital. "Dari lebih dari 2 juta nasabah yang menggunakan layanan konvensional dan syariah, 50% di antaranya berasal dari sektor informal termasuk UMKM," ujar Niko. UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan. data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), dari 12 juta pedagang pasar, 5 jutanya mengalami kesulitan penjualan akibat sepinya pembeli. Oleh karenanya, kolaborasi digital diperlukan untuk meningkatkan kembali omzet mereka. Menurut Niko, festival ini menjadi ruang publik yang kreatif melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan secara hybrid, diantaranya workshop pengembangan usaha pedagang, perkenalan fitur Belanja Halal pada aplikasi Titipku, piloting Pasar Rakyat Corner di kantor cabang Adira Finance dan aktivitas hiburan berupa Lomba Cerdas Cermat di pasar dan Lomba Foto Sahabat Lokal di Pasar Rakyat yang dapat diikuti masyarakat di Indonesia. Adapun, festival ini akan digelar di 5 pasar rakyat yaitu Pasar Muara Karang (1 Desember), Pasar Fresh Market Bintaro (2 Desember), Pasar Modern Sinpasa Bekasi (8 Desember), Pasar Grand Galaxy Bekasi (16 Desember) dan Pasar Sukatani Cimanggis (21 Desember).