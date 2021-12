JAKARTA - Kebebasan finansial adalah impian semua orang. Pasalnya, ketika seseorang mencapai kebebasan finansial, Anda tidak perlu lagi khawatir terkait masalah keuangan.

Terlebih di era modern ini, sudah saatnya wanita mandiri secara finansial. Adapun menjadi seorang wanita mandiri secara finansial lebih baik dimulai sedini mungkin sejak masa lajang.

Perencana keuangan dan CEO Zap Finance Prita Hapsari Ghozie menuturkan, menjadi wanita mandiri secara finansial sebelum usia 40 tahun itu bisa dicapai. Akan tetapi, memang ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

“Jaman sekarang, jangan takut menjadi perempuan yang financially independent karena perempuan yang merdeka finansial itu BUKAN perempuan yang sombong dan sok tahu. Perempuan ini malahan akan tidak pernah berhenti belajar dan mau selalu mengevaluasi keuangannya & keluarga,” tulis Prita dikutip dari akun Instagram pribadinya @pritaghozie, Kamis (2/12/2021).

Berikut tiga cara menjadi wanita mandiri secara finansial:

1. Mandiri dan Bisa Berdaya

Saat masih lajang, sebisa mungkin berdaya dan berpenghasilan. Tapi saat sudah menikah pun kalau boleh tetap berdaya, minimal dengan kepercayaan sebagai manajer keuangan rumah tangga. Misal 1 sumber penghasilan ternyata belum cukup, diperbolehkan untuk berpenghasilan akan menjadi pembeda yang luar biasa.

2. Ga Baper Lihat Finansial Orang

Ngeliatin teman or feeds IG kok perempuan-perempuan lain udah punya rumah sendiri, mobil keren, atau sekadar liburan untuk self-reward NO BAPER dong. Percaya deh, setiap perempuan akan punya financial journey sendiri.

Namun, penting kita punya financial goals. Dengan adanya target, maka perempuan akan menyusun plan to make it happen. Caranya dengan membuat visual board financial goals, buat budget bulanan dengan alokasi Living, Saving, & Playing.

3. Ga Takut Berinvestasi

Investasi adalah hal mutlak untuk mencapai tujuan keuangan. Ngertiin juga bahwa investasi saham adalah investasi jangka panjang yang dapat memberikan potensi imbal hasil optimal dari;

-Kenaikan harga beli dan jual.

- Penghasilan pasif dari dividen.