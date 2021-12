JAKARTA - Kemampuan mengelola keuangan merupakan salah satu hal yang kerap kali muncul di tengah pembicaraan mengenai generasi milenial.

Sebagian orang berpendapat bahwa generasi milenial menghadapi tantangan cukup berat dalam hal pengelolaan keuangan, karena mereka diasumsikan menjadi generasi yang tidak hanya bertanggungjawab pada diri sendiri tetapi juga kepada orang tua dan anak-anak mereka.

Baca Juga: Bangkitkan Mood, Olah 5 Makanan Ini Pakai Lock N Lock Color Knife Set

Pendapat inilah yang melahirkan istilah generas sandwich. Laman ojk.go.id menulis, istilah generasi sandwich pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller professor dari University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat pada tahun 1981. Generasi sandwich merupakan generasi yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya.

Banyak yang melihat generasi sandwich ini menghapi tantangan tetapi juga beban, karena rata-rata tidak berpenghasilan tinggi. Namun, perencana keuangan sekaligus CEO ZAP Finance Prita Ghozie mengatakan, masalah ini sesungguhnya bisa disiasati, terutama dengan perencanaan keuangan yang matang.

Baca Juga: Semua Diskon 10% Pakai Kartu Kredit MNC Bank di Aplikasi eMShop, Happy Shopping!

"Setiap mention generasi sandwich jadi sedih mulu? Well, hari ini kita ubah yuk! Takdir udah turun, maka the only way: Ikhlas dan dibawa happy aja," katanya dikutip dari Instagram @pritaghozie, ( Okezone.com, Selasa, 16/11/2021).

Berikut ini kiat-kiat pengelolaan keuangan yang dapat dipraktekkan oleh generasi sandwich menurut Prita:

1. Kenali dan pahami kebutuhan

Kenali dan pahami kebutuhan diri sendiri, pasangan, dan keluarga. Prioritaskan kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

2. Atur cash flow Setelah menentukan prioritas, tentukan cash flow. Persentase yang bisa digunakan yaitu 50-70% untuk kebutuhan hidup, 20% untuk menabung, dan 10% untuk hiburan. Mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan bisa menjadi solusi ketika cash flow tersebut dirasa masih kurang 3. Usahakan tetap menabung Memang terasa berat untuk menabung di saat pengeluaran cukup. Namun, Prita menilai menabung tetap penting terutama untuk dana darurat. Jika dana darurat sudah tersedia, lanjutkan dengan tabungan untuk dana pensiun dan dana untuk anak-anak. Menabung untuk liburan juga sah-sah saja apabila masih terdapat bonus yang tersisa. 4. Jangan lupa proteksi Selain dana darurat, Prita juga menilai proteksi berupa asuransi jiwa untuk diri sendiri dan asuransi kesehatan untuk seluruh anggota keluarga sama pentingnya. 5. Komunikasikan secara terbuka Mengomunikasikan keadaan sebenarnya kepada seluruh anggota keluarga, terutama orang tua, dapat menjadi jalan keluar ketika memang terasa berat dijalani sendiri. "Aku memang ga ngerasain sih jadi Generasi Sandwich karena both of our parents menata keuangan dgn baik. Namun, bukan berarti kamu ga bisa jalaninnya. It's harder yes, but percayalah & yakin kamu bisa melewatinya. Pelukkkkkk & doa terbaik buat kamu semua," tutupnya. Mengelola keuangan secara bijak, merupakan hal penting. Memilih cara dan saat yang tepat membelanjakan uang juga penting. Anda dapat menghemat pengeluaran dengan mengikuti promo. eMShop sedang menggelar promo Payday November yang tidak boleh Anda lewatkan, terutama jika Anda sedang membutuhkan berbagai kebutuhan rumah tangga. Dapatkan produk-produk pilihan yang sudah terjamin kualitasnya, harga hemat mulai dari 79.000 ribu rupiah dan discount up to 74% hanya di eMSHOP. Tidur pulas tanpa rasa pegal pakai Intex Rest Raised Airbed (Dark Blue) dengan diskon 69%. Masak sehat pakai sedikit minyak hanya Minka Frying Pan dengan diskon 65%. Hemat biaya listrik, keuangan tetap aman pakai Enter Indonesia dengan diskon 56%. Sementara itu, coba masak praktis hanya pakai Lock N Lock Mix Hand Blender dengan diskon 56%. Jaga kesehatan tulang belakang hanya pakai Curble Chair Wider Posture Corrector dengan diskon 71%, dan mudah bersihkan rumah pakai Bolde Mop Ultra Double Sided dengan diskon 74%. “eMSHOP memahami jerih payah Anda untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga dengan kelengkapan fasilitas rumah tangga. Segera kunjungi www.emshop.id atau download Applikasi eMSHOP untuk dapakan promo Payday November dan temukan promo besar-besaran lainnya. Periode promo 24-30 November 2021. Kami terus berkomitmen menghasilkan produk yang sudah teruji kualitasnya” ucap Khilqa Putri, Head of Merchandiser eMSHOP. Promo Payday November dapat ditemukan di www.emshop.id atau download applikasi eMSHOP di Play Store. Anda dapat melihat penawaran produk dan promo lainnya pada laman @officialrcti, @officialmnctv, @officialgtv dan tentunya di @emshop_officials. eMSHOP, e-commerce yang berada di bawah MNC Group ini menjadi penyedia kebutuhan sehari-hari terlengkap dan paling mengikuti tren dan minat masyarakat. Selain itu, eMSHOP juga memiliki keunggulan lain berupa jaminan kualitas produk original dan paket terlengkap dengan harga bersaing. Juga ada diskon pengiriman di seluruh Indonesia serta layanan service 24 jam yang dapat dihubungi di 1500887. Ikuti juga eMSHOP di media social: Facebook (@emshop.official), Twitter (@emshopofficial), Instagram (@emshop_officials), dan Tiktok (@emshop_official).