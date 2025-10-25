Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Rp 900.000 Oktober 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |07:30 WIB
Berikut Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Rp 900.000 Oktober 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening
BLT di Oktober (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut ciri-ciri NIK KTP penerima BLT Rp 900.000 Oktober 2025 sudah cair dan masuk rekening. BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat) siap dicairkan ke 35 juta keluar pada Oktober sampai Desember 2025.

Adapun besaran BLT yang disiapkan mencapai Rp30 triliun.  

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait adanya keluhan mengenai keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesejahteraan Rakyat. 

Bantuan ini ditujukan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mulai disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia sejak Senin, 20 Oktober 2025. 

Purbaya mengakui bahwa beberapa KPM masih belum menerima bantuan tersebut. 

Menurutnya, masalah utama terletak pada persiapan logistik penyaluran. Masyarakat pun dapat segera mengecek apakah menjadi salah satu penerima BLT Kesra atau tidak. 

Cara dengan menggunakan KTP lewat aplikasi Cek Bansos. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178883/blt_di_oktober-mBqp_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Rp900.000 di Oktober 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178885/blt_di_oktober-E4RK_large.jpeg
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Rp 900.000 Oktober 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178841/blt_di_oktober-Jldu_large.png
BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Tanpa Ada Potongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178516/purbaya-gCrD_large.jpg
Purbaya Percepat Pencairan BLT Rp900.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178618/blt_di_oktober-eLjZ_large.png
Ini Penyebab BLT Rp 900.000 Belum Cair Lengkap dengan Cara Cek Status Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178455/blt-WzjS_large.jpg
Apakah Pencairan BLT Rp900.000 Bisa Diwakilkan di Kantor Pos?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement