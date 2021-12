JAKARTA - Harga minyak dunia menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga minyak naik setelah penarikan persediaan AS yang lebih besar dari perkiraan, mengurangi kekhawatiran tentang kemungkinan pukulan terhadap aktivitas ekonomi dari penyebaran varian virus corona Omicron.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari mengakhiri hari dengan kenaikan USD1,31 atau 1,8%, menjadi USD75,29 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Januari menetap di USD72,76 per barel, melonjak USD1,64 atau 2,3%.

Persediaan AS turun lebih besar dari yang diperkirakan, dengan stok minyak mentah merosot 4,7 juta barel, meskipun itu sebagian karena pertimbangan pajak akhir tahun yang mendorong perusahaan untuk tidak menyimpan barel minyak mentah.

"Kami melihat penurunan produksi, kami melihat persediaan dan minyak mentah turun, sehingga memberikan pasar prospek yang mendukung," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group di Chicago. "Karena persediaan di bawah rata-rata, tidak ada banyak ruang untuk kesalahan."

Pembatasan mobilitas yang didorong oleh virus corona di seluruh dunia menambah kekhawatiran akan penurunan permintaan bahan bakar. Jerman, Irlandia, Belanda, dan Korea Selatan termasuk di antara negara-negara yang telah menerapkan kembali penguncian sebagian atau penuh atau langkah-langkah jarak sosial lainnya dalam beberapa hari terakhir.