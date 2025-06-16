Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Harga BBM Hari Ini Usai Minyak Dunia Meroket? Cek di Pertamina, Shell, BP dan Vivo

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |10:27 WIB
JAKARTA - Harga minyak dunia meroket tajam imbas konflik Iran-Israel. Kini harga minyak di level USD75 per barel. Bahkan diprediksi harga minyak dunia mencapai USD80 hingga USD100 per barel jika konflik Iran-Israel berkepanjangan dan menggangu jalur perdagangan di Selat Hormuz.

Dengan tren kenaikan harga minyak dunia tentu akan berpengaruh pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual di Indonesia.

Lalu berapa harga BBM hari ini?

Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP pada hari ini tetap stabil meski harga minyak dunia mengalami lonjakan akibat perang Israel-Iran.

Berikut ini harga BBM di Pertamina, Shell, Vivo dan BP, Jakarta, Senin (16/6/2025).

1. Harga BBM Pertamina

Pertalite: Rp10.000 per liter
Solar Subsidi: Rp6.800 per liter
Pertamax: Rp12.100 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
Pertamax Green: Rp12.800 per liter
Dexlite: Rp12.740 per liter
Pertamina Dex: Rp13.200 per liter

2. Harga BBM Shell

Super: Rp12.370 per liter
V-Power: Rp12.840 per liter
V-Power Diesel: Rp13.250 per liter
V-Power Nitro+: Rp13.070 per liter

 

