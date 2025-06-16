Berapa Harga BBM Hari Ini Usai Minyak Dunia Meroket? Cek di Pertamina, Shell, BP dan Vivo

JAKARTA - Harga minyak dunia meroket tajam imbas konflik Iran-Israel. Kini harga minyak di level USD75 per barel. Bahkan diprediksi harga minyak dunia mencapai USD80 hingga USD100 per barel jika konflik Iran-Israel berkepanjangan dan menggangu jalur perdagangan di Selat Hormuz.

Dengan tren kenaikan harga minyak dunia tentu akan berpengaruh pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual di Indonesia.

Lalu berapa harga BBM hari ini?

Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP pada hari ini tetap stabil meski harga minyak dunia mengalami lonjakan akibat perang Israel-Iran.

Berikut ini harga BBM di Pertamina, Shell, Vivo dan BP, Jakarta, Senin (16/6/2025).

1. Harga BBM Pertamina

Pertalite: Rp10.000 per liter

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertamax: Rp12.100 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter

Pertamax Green: Rp12.800 per liter

Dexlite: Rp12.740 per liter

Pertamina Dex: Rp13.200 per liter

2. Harga BBM Shell

Super: Rp12.370 per liter

V-Power: Rp12.840 per liter

V-Power Diesel: Rp13.250 per liter

V-Power Nitro+: Rp13.070 per liter