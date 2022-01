JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih memilih memakai jam tangan Apple watch edisi lama yang harganya terbilang murah.

Hal ini terungkap ketika Sri Mulyani berbincang dalam Podcast Deddy Corbuzier. Deddy pun heran mengapa sekelas Menteri Keuangan lebih memilih memakai jam tangan Apple watch.

Berikut fakta Sri Mulyani pakai Apple watch hingga kesal ada korupsi bansos yang dirangkum di Jakarta, Minggu (9/1/2022).

1. Deddy Corbuzier Heran dan Penasaran

Hal ini membuat heran dan rasa penasaran Deddy Corbuzier. Menurut Deddy Corbuzier seharusnya Sri Mulyani memakai jam tangan yang mahal dan mewah karena sekelas menteri keuangan yang mengurusi keuangan negara lebih dari Rp2.000 triliun.

“Kenapa Menteri Keuangannya pakai Apple Watch ya? Namanya menteri itu, apalagi Menteri Keuangan, seenggaknya Patek Philippe, Rolex, kenapa Apple Watch, dan yang paling murah lagi,” tanya Deddy dalam Podcast bersama Sri Mulyani seperti dikutip.

2. Alasan Sri Mulyani Pakai Apple Watch

Sri Mulyani lantas menjawab dan menjelaskan alasan memakai jam tangan Apple Watch dibanding jam tangan lainnya.

"Ini yang lama, belum rusak. fungsional, pertama karena dia connect dengan handphone kita, jadi semua tracking," kata Sri Mulyani.

"Terus dia juga rajin ngingetin. I think you're not moving enough. Jadi untuk kita-kita yang harus di satu tempat harus duduk rapatlah, jadi ini bagus untuk pengingat,” kata Sri Mulyani.



3. Sri Mulyani Akui Sakit Hati Saat Bansos Dikorupsi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan soal penyaluran bantuan sosial (bansos). Bansos berasal dari uang negara yang dibiayai oleh penerimaan pajak dan pendapatan negara dalam membantu masyarakat yang tidak mampu. "Itu bansos karena basicly masalah uang negara itu adalah uang kita, karena kita ngambil uang itu dari ekonomi rakyat dari pajak. Usaha kecil menengah juga bayar pajak, pekerja juga harus bayar pajak," kata Sri Mulyani dalam Podcast Deddy Corbuzier. Namun, Sri Mulyani marah dengan masih adanya praktik korupsi bansos di tengah pandemi Covid-19. "Itu bikin saya sakit hati dikoprusi," kata Sri Mulyani. 4. Sebut Deddy Corbuzier Cocok Jadi Mensos Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai Deddy Corbuzier cocok jadi menteri. Lalu menteri apa yang pas untuk Deddy Corbuzier? Menurut Sri Mulyani, Deddy Corbuzier cocok menjadi Menteri Sosial atau Menteri Kesehatan. "Kayaknya kamu cocok jadi Menteri Sosial atau Menteri Kesehatan," kata Sri Mulyani dalam Podcast Deddy Corbuzier di Jakarta. Sri Mulyani menyebut, Deddy Corbuzier punya prinsip tidak korupsi serta punya komitmen dalam membantu masyarakat Indonesia. "Karena kamu tidak korupsi hatinya ditepat yang benar kamu komit dengan rakyat apalagi anggaran Kementerian Sosial itu paling tinggi," katanya.