JAKARTA - PT MNC Asset Management menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) tahun 2022.

Acara diikuti oleh seluruh karyawan dari semua cabang MNC Asset Management ini mengusung tema Adaptive To Be Champion.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, jika kerja di dalam dunia bisnis dan ingin berhasil adalah hal gampang atau mudah di masa seperti ini. Bicara asset management, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kinerja untuk mengelola fund yang baik.

"Jadi kinerja itu nomor satu, harus well income itu ya kita harus tahu situasi ekonomi, industrinya, di pasar modal dan kita harus tahu perusahaan yang investasi," kata Hary Tanoesoedibjo dalam Rapat Koordinasi MNC Asset Management secara virtual, Jumat (21/1/2022).

Menurut Hary Tanoesoedibjo, fund manager itu dituntut jika ingin ambil keputusan harus dengan alasan kenapa dia melakukan itu.

"Jadi jika saya mau beli saham A, saya harus ada alasan, saya harus jelaskan. Itu untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara objektif bukan karena keputusan yang emosional dari keputusan fund managernya atau orang lain," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoesoedibjo mencontohkan bahwa pada 1992 pernah membuat survei bagaimana fund manager memilih broker, yaitu riset, proper atau transparan dan eksekusinya.

Pada dasarnya asset management merupakan hal yang mudah, kata Hary, yang memulai bisnisnya saat 24 tahun bermodalkan papan tulis, berbeda dengan sekarang yang serba digital.

"Kemudian apalagi kalau mau maju? Of course pengembangan aplikasi. Tapi aplikasi maupun non aplikasi tetap syaratnya sama ya performance, transparansi adminnya, proper yakni administrasinya, settlement, back office semuanya termasuk bagian daripada itu," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Sesuai tema Rakornas 2022 yaitu Adaptive To Be Champion, Hary Tanoesoedibjo menegaskan jika semua ingin menjadi champion, lakukan arahan yang sudah ditegaskan.

"Enggak ada orang lahir langsung pintar, jadi artinya apa kalau kita mau perform ikuti syaratnya, dan you will become a champion," kata Hary Tanoesoedibjo.

Direktur Utama MNC Asset Management Frery Kojongian dalam sambutannya menyampaikan, arahan dari Hary Tanoe sangat berharga di era digitalisasi dan disertai dengan pandemi Covid-19, di mana terjadi banyak perubahan dalam dunia usaha antara lain di sektor ritel, banking maupun finansial.