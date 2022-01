Meski tengah disibukkan dengan berbagai agenda, Anda tidak boleh melupakan diri sendiri yang sudah berjuang melewati kegiatan yang padat. Salah satunya dengan memberikan self reward. Hal ini juga berfungsi sebagai salah satu cara memotivasi diri sendiri serta belajar untuk mencintai pribadi kita.

Namun, kebutuhan terhadap prioritas lainnya kerap menunda self reward. Oleh karena itu, dibutuhkan tips and trick untuk bisa memberikan self reward tanpa ragu akan penyesalan.

Nah, berikut tips and trick memberikan self reward dengan cermat.

1. Ambil jatah waktu untuk me time

Self reward tak melulu tentang membeli barang untuk diri sendiri, bisa dengan melakukan me time di kamar seorang diri dan melakukan kegiatan yang disukai. Misalnya, menonton film atau drama korea, membaca buku, memanjakan diri dengan menggunakan masker wajah dan merawat tubuh, atau hanya sekadar beristirahat seharian penuh. Dengan memanfaatkan me time ini, Anda tidak perlu mengeluarkan bujet terlalu banyak.

2. Anggarkan untuk self reward

Agar tidak tercampur dan pusing kembali mengurus keuangan setelah melakukan self reward, ada baiknya untuk memasukkannya pada list saat membuat anggaran keuangan. Hal ini memudahkan Anda untuk mengetahui akan memberikan self reward apa untuk bulan mendatang. Dengan begitu, pemberian self reward juga telah terencana akan kapan dan seperti apa bentuknya.

3. Wisata outdoor

Mencari suasana baru dengan mengunjungi pantai, melihat pepohonan hijau, dan wisata outdoor lainnya menjadi salah satu alternatif untuk memberikan self reward. Namun, jika bujet tidak sesuai, Anda bisa memilih kegiatan outdoor dengan pergi ke taman kota atau berkeliling kota. Meski sederhana, hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk menemukan suasana baru yang berbeda.

4. Cari promo

Sebelum membeli barang yang diinginkan, cobalah untuk mencari waktu masa promosi, seperti masa harbolnas di e-commerce atau midnight sale. Selain mendapatkan barang impian, Anda pun bisa menghemat dana yang dimiliki. Jadi, tanpa penyesalan deh saat memberikan self reward.

5. Manfaatkan sistem cicilan

Nah, itulah sederet tips and trick memberikan self reward agar tidak ragu dan menyesal setelah membeli.

