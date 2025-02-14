Bank Danamon dan Adira Finance Bidik Pertumbuhan Transaksi hingga 20% di IIMS 2025

JAKARTA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan PT Bank Danamon Indonesia TBK menargetkan pertumbuhan transaksi pembiayaan kendaraan sebesar 15%-20% pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025.

Pada IIMS tahun ini, Adira Finance menampilkan 12 unit display dan telah memperluas kerja sama dengan 46 merek otomotif.

“Pada tahun 2024, pembiayaan Adira Finance di IIMS tumbuh 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan tren positif ini, Adira Finance yakin bahwa pada tahun 2025, dengan banyaknya produk yang tersedia, termasuk produk-produk yang sudah ada, kami optimis pertumbuhan akan mencapai 15-20% dari tahun 2024,” ujar Chief of Business & Portfolio Officer Adira Finance, Harry Latif, dalam konferensi pers Bank Danamon di ajang IIMS 2025 di Jakarta, Kamis (14/2/2025).

Dalam IIMS 2025, Adira Finance menawarkan berbagai promo menarik seperti suku bunga spesial di bawah 2%, persetujuan instan di tempat, serta program tukar tambah melalui platform momobil.id dan motor.id.

Selain itu, Harry menambahkan bahwa pengunjung juga dapat menikmati jalur khusus untuk test drive dan berkesempatan memenangkan program Umroh Untuk Sahabat.

“Bersama Danamon dan MUFG, kami siap memberikan pengalaman pembiayaan yang lebih fleksibel, cepat, dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Kami mengundang seluruh pengunjung IIMS 2025 untuk datang ke booth Adira Finance dan merasakan langsung berbagai kemudahan serta keuntungan spesial yang kami tawarkan selama pameran berlangsung,” jelasnya.