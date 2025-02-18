Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Danamon Bukukan Laba Rp3,2 Triliun Sepanjang 2024

Qonita , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |19:27 WIB
Danamon Bukukan Laba Rp3,2 Triliun Sepanjang 2024
Danamon Bukukan Laba Rp3,2 Triliun Sepanjang 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) membukukan laba tahun buku setelah pajak (NPAT) mencapai Rp3,2 triliun. Direktur Utama Danamon D. Ejima menjelaskan, capaian kinerja Danamon sepanjang tahun 2024 didukung oleh strategi Danamon untuk Tumbuh Bersama sebagai Satu Grup Finansial.
"Meski terdapat berbagai tantangan dari ketidakpastian global, Danamon kembali mencatatkan kinerja yang baik, baik pada sisi penyaluran kredit, penghimpunan dana, serta profitabilitas. Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan nasabah, para mitra, pemegang saham, regulator, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, kepada Danamon sepanjang tahun 2024,” kata dia, Selasa (18/2/2025).

1. Kredit

Danamon membukukan total kredit dan trade finance konsolidasian sebesar Rp189,4 triliun. Kredit tumbuh 8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Dari sisi pendanaan, Danamon membukukan dana pihak ketiga sebesar Rp153,2 triliun, tumbuh 9% year-on-year. Pertumbuhan bisnis tersebut menghasilkan pendapatan operasional sebelum pencadangan (“PPOP”) konsolidasian sebesar Rp8,3 triliun.
Terkait dengan fungsi intermediasi finansial, penyaluran kredit Danamon didorong oleh pertumbuhan pada lini bisnis Enterprise Banking and Financial Institution, SME Banking, dan Consumer Banking. Pada sisi penghimpunan dana, total pendanaan granular mencapai Rp93,6 triliun, tumbuh 8% year-on-year.

2. Pendapatan

Dalam hal profitabilitas, Danamon membukukan pendapatan operasional sebesar Rp18,9 triliun, tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara PPOP tumbuh sebesar 1% year-on-year, dan laba tahun buku setelah pajak (NPAT) mencapai Rp3,2 triliun. Terkait rentabilitas, Danamon membukukan margin bunga bersih (NIM) sebesar 7,3%.
Danamon tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kualitas aset tetap terjaga dengan baik, dengan rasio loan at risk (LAR) per tanggal 31 Desember 2024 sebesar 10,6%, lebih baik 102 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio NPL bruto pada waktu yang sama adalah sebesar 1,9%, 29 basis poin lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kualitas aset Danamon yang baik juga ditunjukkan oleh rasio cakupan NPL (NPL coverage ratio) yang mencapai 287,2% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 265,9%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Saham BDMN Danamon Bank Danamon
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/320/3113706/iims-64gY_large.jpg
Bank Danamon dan Adira Finance Bidik Pertumbuhan Transaksi hingga 20% di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/320/3006132/suku-bunga-bi-naik-begini-strategi-bank-danamon-wz8wcQ5BNp.jpg
Suku Bunga BI Naik, Begini Strategi Bank Danamon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/19/278/2632559/mufg-mau-akuisisi-panin-bank-begini-respons-danamon-39XjBf3KMA.jpg
MUFG Mau Akuisisi Panin Bank, Begini Respons Danamon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/02/278/2111968/tunjuk-dirut-baru-ini-formasi-lengkap-direksi-bank-danamon-aINkD6ZeTG.jpg
Tunjuk Dirut Baru, Ini Formasi Lengkap Direksi Bank Danamon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/03/278/2100050/merger-dengan-bnp-rampung-danamon-tunjuk-yasushi-itagaki-jadi-dirut-baru-FqpkwNLwcB.jpg
Merger dengan BNP Rampung, Danamon Tunjuk Yasushi Itagaki Jadi Dirut Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/25/278/2083373/laba-bersih-bank-danamon-rp1-8-triliun-turun-10-di-semester-i-2019-ui0nO3AOFm.jpg
Laba Bersih Bank Danamon Rp1,8 Triliun, Turun 10% di Semester I-2019
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement