JAKARTA – Di Hari Imlek 2022 ini, masyarakat menyambut tahun baru yang merupakan Tahun Macan Air. Macan air memberikan makna kekuatan, keberanian, dan semangat baru dalam menyongsong tahun yang baru.

Oleh karena itu, Vision+ menyediakan berbagai tayangan pilihan yang dapat membuat Hari Imlek Anda penuh semangat.

Baca Juga: Berhasilkah Ayah Dibujuk Pulang? Ikuti Episode Terakhir Lukas: The Journey of an Altar Boy di Vision+!

Original series Vision+ yang berjudul Once Upon a Time in Chinatown merupakan salah satu tayangan yang tepat untuk memeriahkan momen Imlek. Serial dokumenter ini memperlihatkan kisah di balik berbagai restoran legendaris di daerah Kota Tua, Jakarta, yang memiliki beragam hidangan khas Tiongkok.

Selanjutnya, ada serial Korea berjudul Two Cops yang bisa Anda saksikan di channel KIX. Serial yang diperankan oleh Jo Jung Suk, Hyeri Girl’s Day, dan Kim Seon Ho ini bercerita tentang seorang polisi yang dirasuki oleh seorang penipu pemalas, sehingga ia harus berbagi tubuh dengannya selama bertugas.

Baca Juga: Kupas Tuntas 3 Sifat Frans, Sosok Baik Hati di Serial Vision+ "Lukas: The Journey of an Altar Boy"

Untuk Anda yang ingin menonton bersama si kecil, ada serial animasi berjudul Lucky Comes with Lion yang sudah bisa disaksikan dalam bentuk Video on Demand (VOD). Serial ini menceritakan kisah 4 ekor singa kecil yang memiliki kekuatan super untuk menyebarkan nilai-nilai kedamaian dan kebahagiaan di desa mereka.

Tak hanya itu, ada juga serial animasi Time Travelling Dinosaur Knights yang bisa disaksikan dalam bentuk VOD. Bercerita tentang seekor dinosaurus penjelajah waktu, serial ini menyajikan petualangan dalam 3 masa yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

“Imlek merupakan momen yang spesial, karena di situ biasanya masyarakat berkumpul bersama keluarga dan berbagi kebahagiaan orang-orang sekitar. Oleh karena itu, Vision+ menyediakan berbagai tayangan pilihan yang bisa disaksikan kapan saja dan di mana saja, untuk membahagiakan momen Imlek pemirsa,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Film-film tersebut bisa dinikmati di Vision+ menggunakan akun premium dengan berbagai paket harga, mulai dari Rp10.000 untuk 7 hari, hingga Rp200.000 untuk 365 hari. Bagi pengguna yang berlangganan paket premium 90 hari atau 365 hari, akan ada hadiah menarik yaitu perlindungan optimal MotionInsure berupa asuransi perlindungan diri dari Covid-19 secara cuma-cuma. Unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan ikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp ke 0888 8000 00.