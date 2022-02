CIREBON - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Seiring perkembangan Pasar Modal di Indonesia, MNC Sekuritas sangat menjaga komitmen dalam mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dunia pasar modal.

Salah satunya melalui kerja sama pendirian galeri investasi dengan program edukasi yang dilakukan secara terpadu dan terarah di lingkungan kampus, sekolah dan masyarakat sekitarnya.

Pada kesempatan kali ini, Selasa (15/02/2022), MNC Sekuritas meresmikan enam Galeri Investasi Edukasi Binaan GI BEI Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Keenam Galeri Investasi Edukasi BEI tersebut antara lain berlokasi di SMK Negeri 1 Kedawung Cirebon, SMK Pariwisata Cirebon, SMK Veteran Cirebon, SMA Negeri 1 Kota Cirebon, SMA Negeri 7 Cirebon dan SMA Negeri 5 Cirebon.

Peresmian ini dihadiri secara virtual oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Mohammad Fredly Nasution, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan IT Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon Jaja dan Pjs Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen Tjhong.

Pjs Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen Tjhong mengungkapkan rasa syukurnya atas peresmian Galeri Investasi Edukasi BEI ini. MNC Sekuritas akan memberikan dukungannya, terlebih lagi atas pencapaian berupa peresmian Galeri Investasi Edukasi serentak di 6 SMA/ SMK di Cirebon.

“GI BEI Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) merupakan salah satu galeri investasi kebanggaan MNC Sekuritas. Galeri investasi ini telah mengalami kenaikan transaksi sebesar 243% pada 2021 jika dibandingkan dengan transaksi di tahun 2020. Bukan hanya itu, pertumbuhan jumlah investor di GI BEI UGJ sepanjang tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,13% sehingga per Desember 2021, jumlah investor di GI BEI UGJ tercatat sebesar 1.026 investor,” kata Afen.

Beberapa prestasi yang diraih oleh GI BEI UGJ adalah Penghargaan Galeri Investasi BEI Teraktif 2021, Penghargaan GI BEI Terbaik se-Wilayah Kerja KP BEI Jawa Barat 2021, Juara 2 Lomba Teori Online di Politeknik Negeri Jakarta 2022, Juara 1 Lomba Online Trading di Kalbis Institute 2021 dan Best Speaker dalam Presentasi Lomba Online Trading di Kalbis Institute 2021.

“Kami berharap diresmikannya GI Edukasi BEI pada hari ini dapat mendorong pengembangan pasar modal Indonesia di Kota Cirebon secara lebih baik lagi dan akan menjadi momentum bagi pertumbuhan jumlah investor, termasuk para milenial, yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” tutup Afen.

