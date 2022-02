JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan Instagram Live dengan tujuan edukasi pasar modal.

Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas bekerja sama dengan Reliance Manajer Investasi untuk menyelenggarakan Instagram Live bertajuk “Investasi di Tengah Risiko Ketidakpastian”. Instagram Live ini akan membahas tentang pentingnya mengetahui seperti apa dampak proyeksi ekonomi ke depan ketika PPKM tahap 3 kembali diberlakukan.

Dampak apa saja yang harus diwaspadai terutama terhadap iklim ekonomi dari sisi makro atau mikro? Bagaimana cara mengelola investasi seiring dengan adanya risiko ketidakpastian di masa sekarang ini? Pilihan investasi apa sajakah yang baik untuk investor pemula?.

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live pada hari ini, Selasa (15/02/2022) pukul 12.00 – 13.00 WIB bersama host Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah dan narasumber Fund Manager Reliance Manajer Investasi Rangga Nakasumi.

