JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sebagai bentuk komitmen untuk pengembangan pasar modal Indonesia terutama dalam menjangkau investor ritel, MNC Sekuritas meresmikan kantor Cabang di wilayah Roxy, Jakarta pada Kamis (10/02/2022).

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan dukungannya atas peresmian kantor cabang MNC Sekuritas yang baru ini. Sebagai catatan, peresmian Cabang Roxy ini merupakan peresmian cabang MNC Sekuritas yang pertama di tahun 2022. Saat ini, MNC Sekuritas tercatat telah memiliki 149 point of sales secara nasional.

“MNC Sekuritas akan tetap agresif melakukan ekspansi di tahun 2022, baik secara digital maupun berupa cabang fisik untuk semakin meningkatkan kepercayaan investor. MNC Sekuritas juga berkomitmen aktif dalam memberikan edukasi pasar modal ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” jelas Susy.

Di sisi lain, Branch Manager MNC Sekuritas Cabang Roxy Wisnu Prasetyo mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Wisnu mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dan partisipasi seluruh pihak, terutama dukungan dari manajemen MNC Sekuritas.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh seluruh pihak, sehingga proses peresmian kantor cabang bisa berjalan tanpa hambatan berarti. Kami berharap peresmian kantor ini dapat membuat kinerja kami khususnya di bidang pasar modal menjadi semakin efektif, fokus dan terarah hingga bisa memperoleh pencapaian yang maksimal di masa yang akan datang,” kata Wisnu.

Acara peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Branch Manager MNC Sekuritas Cabang Roxy Wisnu Prasetyo. MNC Sekuritas cabang Roxy telah menggenapi jumlah kantor cabang MNC Sekuritas di seluruh Indonesia yang kini berjumlah 33 kantor cabang, di luar kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia - MNC Sekuritas dan Galeri Investasi. Peresmian ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah nyata MNC Sekuritas untuk pengembangan edukasi dan literasi di ibukota.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!