JAKARTA -Â Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapat protes dari Susi Pudjiastuti. Erick Thohir bertemu Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dari video pendek yang diunggah Erick Thohir, sikap protes Susi lantaran ruangan VIP Pertamina Mandalika International Street Circuit tidak tersedia ruangan khusus merokok. Susi terpaksa harus merokok di bawa tangga ruangan.

"Aku komplain, the smoking has not place, saya tadi kepergok sama Pak Erick Thohir, di bawah lagi ngerokok di bawah tangga," gurau Susi sambari melontarkan tawanya.

Di depan Erick Thohir, Susi juga mengadu bahwa kawasan VIP di Bandara Internasional Lombok pun tak bisa dia gunakan saat tiba dari Jakarta pada Jumat malam tadi. Dari keterangan petugas, kata Susi, kawasan VIP bandara dipersiapkan untuk kedatangan tamu khusus, Sabtu hari ini.

