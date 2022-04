JAKARTA - Kementerian BUMN dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney resmi mengangkat Hilda Savitri sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II.

Hilda menggantikan Wiweko Probojakti yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

Perubahan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia selaku pemegang saham Angkasa Pura II, Nomor SK-90/MBU/03/2022 dan Nomor KEP.046/INJOURNEY/03/2022.

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin pun menyambut baik pergantian Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

BACA JUGA:Angkasa Pura II Perketat Persyaratan Penerbangan hingga Pelarangan Mudik

Dia berharap keberadaan Hilda mampu mendorong kinerja perusahaan, khususnya pengembangan infrastruktur kebandarudaraan dan transformasi digital.

“Keluarga besar AP II mengucapkan selamat datang kepada Ibu Hilda Savitri. Kami meyakini rekam jejak beliau, salah satunya di sektor konstruksi, akan mendorong AP II dalam pengembangan infrastruktur kebandarudaraan dan transformasi digital guna mencapai visi On Becoming Airport Enterprise Leader in the Region pada 2024,” ujar Awaluddin, Senin (4/4/2022).

Hilda Savitri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero) Tbk, serta Direktur PT Indonesia Infrastructure Finance (2016 - 2020) dan Direktur Investasi di TAEL Management (2007 - 2015). Di dalam SK Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, ditetapkan juga perubahan nomenklatur dan pengalihan tugas direksi. BACA JUGA:Angkasa Pura I Tidak Jual Aset untuk Bayar Utang Rp28 Triliun Sejalan dengan hal tersebut, berikut jajaran direksi AP II saat ini: - Direktur Utama: Muhammad Awaluddin - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Hilda Savitri - Direktur Operasi: Muhamad Wasid - Direktur Komersial dan Pelayanan: Ghamal Peris Aulia - Direktur Human Capital: Ajar Setiadi - Direktur Teknik: Agus Wialdi