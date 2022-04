JAKARTA -Â Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen dalam kunjungannya ke Washington DC, AS.

"Ditemani Pak Dubes @rosanroeslani, hari ini saya berdialog dengan US Secretary of the Treasury Janet Yellen di kantor kerjanya," ujar Sri dalam akun Instagramnya @smindrawati pada Rabu (20/4/2022).

Mereka berdua kemudian bertukar pandangan dalam melihat dinamika perekonomian global, baik sebagai dampak pandemi dan pemulihan ekonomi maupun karena perubahan geopolitik.

"Di antaranya kami berbagi komitmen mengenai upaya mencari kerja sama global dalam pendanaan dan kesiapan mengantisipasi pandemi atau bencana non alam global lainnya di masa yang akan datang," katanya.

Tak lupa, mereka juga berbagi komitmen dalam pembiayaan perubahan iklim termasuk dalam mencari jalan terbaik untuk transisi energi.

(dni)