JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengajak perempuan Indonesia untuk tidak menyerah dan beradaptasi pada perkembangan zaman.

Menurutnya, pelajaran berharga agar tak mudah menyerah didapatkan dari sosok Ayahnya, Hary Tanoesoedibjo. Ayahnya, kata Angela, selalu mengajarkan kepada semua orang terutama dirinya agar menjadi pribadi tangguh dan tak gampang menyerah.

Menurutnya, meskipun saat ini menjadi pebisnis yang sudah mapan, tetapi masih mau belajar tentang teknologi yang selalu berkembang setiap zamannya.

"Saya melihat orangtua saya apalagi pada zaman dulu, Papa saya itu Investment Banker mungkin ga terlalu paham soal teknologi apalagi soal media waktu itu, sekarang akhirnya berkecimpung di media ke teknologi, ia masih belajar sampai saat ini," ujarnya saat menghadiri Talk Show Fortune Indonesia dengan tema 'Women in the Workplace' yang diadakan oleh IDN Media di hotel The Westin Jakarta Kamis (19/5/2022).

Dia pun mengajak perempuan muda yang berbakat di Indonesia agar tidak menyerah dengan kondisi apapun, serta terus belajar dan berkembang demi tujuan dan cita-citanya tercapai.

"Jadi ini satu hal yang saya belajar wah sosok ini saja (Ayahnya) yang sudah mapan masih belajar, apalagi kita yang masih muda yang masih belum apa apa masih harus belajar masih harus ada yang dipelajari," katanya menambahkan.

Selain itu, Angela juga mengajarkan untuk memberi atau bersedekah seperti yang diajarkan oleh orang tuanya. Dia percaya, apa yang diajarkan oleh orangtua kita masing-masing merupakan contoh yang baik. "Satu hal yang saya belajar adalah bapak saya itu terus memberi. Itu yang akhirnya saya belajar oh kalau dalam situasi sulit pun kalau kita memberi, itu merupakan suatu benih yang suatu saat akan berkembang dan berkatnya akan balik lagi ke kita," katanya. Wanita berparas cantik ini juga mengarahkan kepada generasi bangsa untuk memiliki tujuan dalam hidup. Sesulit apapun perjalanan yang di hadapi, tujuan yang sedari awal kita teguhkan itu menjadi tuntunan hidup kita. "Once we have purpose in life, itu menjadi anchor di hidup kita. Pada akhirnya perjalanan apapun yang kita hadapi, walaupun sulit itu akan ketarik ke purpose atau anchor yang sudah kita teguhi," tandasnya.