JAKARTA - Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Perum Perhutani berhasil menembus pasar Asia dan Eropa. Adapun negara Asia terdiri dari India, Pakistan, Turki, Vietnam, UEA.

Pada 2022, produk HHBK perseroan meluas hingga ke pasar Eropa, dua diantaranya Negara Eropa seperti Portugis dan Italia.

Menanggapi keberhasilan ini, Menteri BUMN Erick Thohir mencatat upaya transformasi BUMN untuk mendorong Indonesia sebagai negara maju di 2045 hingga mewujudkan kemakmuran rakyat Tanah Air.

BACA JUGA:Erick Thohir Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Awasi Program BUMN

Menurutnya, marketing BUMN menjadi agen perubahan yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan cerita keberhasilan sampai ke pelosok negeri.

"Upaya untuk bertransformasi mulai dari pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, penciptaan energi, penguatan digitalisasi, kreativitas, dan kepemimpinan, untuk menjadikan BUMN Indonesia maju dan makmur," ujar Erick, Kamis (19/5/2022).

Kepala Divisi Komersial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sukasno menambahkan kalau ekspansi Perhutani di pasar global dilakukan melalui penjualan langsung atau direct selling.

Skema inipun didukung Aplikasi Penjualan Online Toko Perhutani (POTP).

Sukasno menjelaskan penjualan produk Hasil Hutan Bukan Kayu tersebut terdiri dari gum rosin, turpentine dan derivat. Ketiga produk ini pun sumber pendapatan Perhutani lebih dari 40% dari total pemasukan perusahaan.

Pada tahun ini, lanjut Sukasno, Perhutani mengusung tema Direct Selling Gum Rosin Perhutani berbasis AKHLAK yang didukung dengan penggunaan platform POTP.

Direct Selling Gum Rosin Perhutani fokus di negara seperti India, Pakistan, Turki, Vietnam, UEA, dan pada tahun 2022 meluas ke Negara di Eropa seperti Portugis dan Italia.

Dia menilai Direct Selling Gum Rosin Perhutani menciptakan saluran pembelian langsung yang mudah diakses dan memiliki jangkauan luas, diperkuat layanan contact centre dan digital campaign, serta penentuan harga jual sesuai dinamika pasar dengan kualitas bersertifikat sesuai kebutuhan.

BACA JUGA:Erick Thohir Proses Pembubaran 4 BUMN

“Tujuannya, kami ingin menyediakan kemudahan pelayanan bagi pelanggan dalam memperoleh produk kehutanan (Gum Rosin) berkualitas dengan cepat, jaminan ketersediaan barang dan aman dalam pembayaran, dikelola secara lestari dan berkelanjutan, “ tuturnya.

Perhutani berhasil mendapat penghargaan “Silver Winner untuk The Most Promising Company In Tactical Marketing” kategori Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Penghargaan diserahkan oleh Chief Marketing Officer (CMO) dan dewan juri BUMN Entrepreneurial Marketeers Award 2022.

“Saya secara pribadi berharap dengan raihan penghargaan ini dapat meningkatkan semangat tim marketing Perhutani untuk dapat terus berinovasi sehingga mencapai level yang lebih tinggi,” ucapnya.