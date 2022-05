DAVOS – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi panelis dalam pertemuan World Economic Forum Annual Meeting 2022 di Davos, Swiss. Dirinya membahas percepatan transisi energi di emerging and developing economies.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan komitmen Indonesia terhadap transisi energi yang adil dan terjangkau, pentingnya investasi pada sektor transisi energi, dan pentingnya regulasi transisi energi.

Baca Juga: Temui Chairman of the Board of Directors AMTD Group, Menko Airlangga Ajak Investasi di Indonesia

Dalam sesi panel diskusi dibahas beberapa topik pilihan, di antaranya, kolaborasi dan model bisnis yang diperlukan untuk segera beralih dari komitmen ke tindakan nyata yang mendukung transisi energi, mekanisme pembiayaan yang berpotensi membuka dan meningkatkan investasi masa depan untuk mendukung energi terbarukan dan teknologi dekarbonisasi.

Kemudian, memastikan bahwa pendanaan hijau terhubung dengan kebutuhan aktual di lapangan, best practices di negara maju, bagaimana negara berkembang dan emerging economies dapat memanfaatkan peluang transisi yang diperlukan dari batu bara ke energi terbarukan, langkah-langkah untuk menciptakan Zona Energi Terbarukan, dan tindakan yang perlu diambil untuk memastikan akses energi bersih ke jutaan orang yang kekurangan energi dan mencapai target SDGs.

Baca Juga: World Economic Forum di Davos, Menko Airlangga Sampaikan Momen Emas Berinvestasi di Indonesia

Diharapkan workshop tersebut mampu memberikan masukan dan wawasan terbaru bagi pemangku kepentingan seperti upaya katalisasi pada proses mekanisme percepatan transisi energi di wilayah negara emerging dan negara berkembang, mempercepat upaya yang sedang dilakukan pada proses transisi energi, melihat peluang dari proses transisi, dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat akibat transisi energi, dan penyelarasan dan kolaborasi antara Pemerintah dan swasta.

Panelis lain yang hadir dalam workshop tersebut adalah Chairman and Managing Director of ReNew Power, Group Chief Sustainability Officer HSBC, dan Executive Director International Energy Agency dan dimoderatori oleh President and CEO Bezos Earth Fund Andrew Steer. Workshop tersebut mendiskusikan tentang mekanisme transisi energi dan menekankan kolaborasi berbagai pihak termasuk Pemerintah, swasta, dan masyarakat global.

Pemateri dan partisipan yang hadir dalam workshop ini adalah delegasi berbagai negara, perusahaan multinasional, multilateral development banks, investor pada bidang energi, dan International Energy Agency.