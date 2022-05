JAKARTA - PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) akan membagikan dividen final sebesar USD25 juta, atau setara Rp366,52 miliar (kurs Rp14.661).

"Sebesar USD25.000.000 dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2021 atau sebesar USD0,00425 per saham atau setara dengan Rp62,3 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 23 Mei 2022 dimana USD1 = Rp14.661)," tulis perseroan dalam Keterbukaan Informasi, Bursa Efek Indonesia, Kamis, (26/5/2022).

Dividen kali ini merupakan pembayaran final setelah sebelumnya perseroan telah menyalurkan dividen interim sejak pertengahan tahun 2021. Diketahui, emiten pertambangan batu bara milik grup Sinar Mas ini sepakat membagikan dividen final total USD330 juta.

"Sebagian dari jumlah dividen final yakni masing-masing sebesar USD75.000.000, USD60.000.000, USD60.000.000, dan USD110.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim 1, 2, 3, dan 4, serta telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing masing per tanggal 4 Mei 2021, 31 Agustus 2021, 7 Desember 2021, dan 18 Januari 2022," lanjut perseroan.

Seperti diketahui, GEMS membukukan pendapatan sebesar USD1,58 miliar pada tahun 2021. Raihan itu tumbuh 49,41% dari capaian pendapatan GEMS tahun 2020 sebesar USD1,06 miliar.

Adapun laba bersih GEMS sebesar USD348,00 juta pada tahun 2021. Kinerja tersebut naik 270,48% dari posisi laba bersih GEMS di tahun 2020 yang sebesar USD93,93 juta. Berikut adalah jadwal pembagian dividen GEMS: - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 3 Juni 2022 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 6 Juni 2022 - Cum Dividen di Pasar Tunai: 7 Juni 2022 - Ex Dividen di Pasar Tunai: 8 Juni 2022 - Recording Date: 7 Juni 2022 - Pembayaran Dividen: 15 Juni 2022