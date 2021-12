JAKARTA - PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) bakal bagi-bagi dividen interim 4 tahun buku 2021. Emiten tambang batu bara ini membagikan dividen senilai USD110 juta atau USD0,0187 per saham.

Baca Juga: Berkah Batu Bara, Laba Bersih Golden Energy Melesat 211,11%

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (28/12/2021), pembagian dividen interim tersebut berdasarkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 24 Desember 2021.

Selanjutnya Perseroan akan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 27 Desember 2021 senilai Rp14.219 per 1 dolar AS sehingga Dividen Interim 4 GEMS tahun buku 2021 sejumlah Rp1.564.090.000.000 atau sama dengan Rp265,9 per lembar saham.

Baca Juga: Golden Energy Naikkan Produksi Batu Bara Jadi 39,6 Juta Ton

Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berikut jadwal lengkap pembagian dividen interim 4 GEMS tahun buku 2021: - Cum dividen interim di pasar reguler dan negosiasi: 6 Januari 2022 - Ex dividen interim di pasar reguler dan negosiasi: 7 Januari 2022 - Cum dividen interim di pasar tunai: 10 Januari 2022 - Ex dividen interim di pasar tunai: 11 Januari 2022 - Recording date yang berhak atas dividen interim: 10 Januari 2022 - Pembayaran dividen interim: 18 Januari 2022