Samator Indo Gas (AGII) Bagi Dividen Rp26,2 Miliar hingga Rombak Direksi-Komisaris

JAKARTA - PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) sepakat membagikan dividen sebesar Rp26,24 miliar untuk tahun buku 2024. Besaran dividen yang dibagikan setara dengan 25 persen dari laba bersih tahun buku 2024. Di samping itu, rasio pembagian dividen ini meningkat dari tahun buku sebelumnya yang hanya 20 persen dari total laba bersih perusahaan.



Keputusan pembagian dividen disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat 13 Juni 2025. Dalam RUPST juga menyetujui perubahan susunan pengurus yakni, Imelda Harsono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur kini dipercaya mengemban jabatan sebagai Wakil Direktur Utama. Kemudian, Noni Mulianti ditetapkan sebagai Direktur serta Nini Liemijanto yang didapuk sebagai Komisaris.



Selain itu, Ferryawan Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama kini ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama, sementara Nini Liemijanto yang juga sebelumnya menjabat sebagai Direktur, kini dipercaya sebagai anggota Dewan Komisaris. Dalam jajaran Direksi, Sigit Purwanto turut dipercaya untuk mengisi posisi Wakil Direktur Utama.



Presiden Direktur AGII Rachmat Harsono menyampaikan optimismenya dengan perubahan struktural manajemen. Dia mengapresiasi dukungan pemegang saham dan berupaya optimal dalam meningkatkan kinerja perseroan.



“Langkah ini merupakan transformasi positif yang kami harapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pencapaian tujuan strategis perusahaan serta mencerminkan semangat kesetaraan dan pemberdayaan dalam kepemimpinan,” kata Rachmat di Jakarta, Minggu (15/6/2025).