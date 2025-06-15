Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Samator Indo Gas (AGII) Bagi Dividen Rp26,2 Miliar hingga Rombak Direksi-Komisaris

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |13:05 WIB
Samator Indo Gas (AGII) Bagi Dividen Rp26,2 Miliar hingga Rombak Direksi-Komisaris
Samator Indo Gas (AGII) Bagi Dividen Rp26,2 Miliar hingga Rombak Direksi-Komisaris (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) sepakat membagikan dividen sebesar Rp26,24 miliar untuk tahun buku 2024.  Besaran dividen yang dibagikan setara dengan 25 persen dari laba bersih tahun buku 2024. Di samping itu, rasio pembagian dividen ini meningkat dari tahun buku sebelumnya yang hanya 20 persen dari total laba bersih perusahaan.

Keputusan pembagian dividen disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat 13 Juni 2025. Dalam RUPST juga menyetujui perubahan susunan pengurus yakni, Imelda Harsono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur kini dipercaya mengemban jabatan sebagai Wakil Direktur Utama. Kemudian, Noni Mulianti ditetapkan sebagai Direktur serta Nini Liemijanto yang didapuk sebagai Komisaris.

Selain itu, Ferryawan Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama kini ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama, sementara Nini Liemijanto yang juga sebelumnya menjabat sebagai Direktur, kini dipercaya sebagai anggota Dewan Komisaris. Dalam jajaran Direksi, Sigit Purwanto turut dipercaya untuk mengisi posisi Wakil Direktur Utama.

Presiden Direktur AGII Rachmat Harsono menyampaikan optimismenya dengan perubahan struktural manajemen. Dia mengapresiasi dukungan pemegang saham dan berupaya optimal dalam meningkatkan kinerja perseroan.

“Langkah ini merupakan transformasi positif yang kami harapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pencapaian tujuan strategis perusahaan serta mencerminkan semangat kesetaraan dan pemberdayaan dalam kepemimpinan,” kata Rachmat di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement