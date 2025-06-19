Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harita Nickel (NCKL) Tebar Dividen Rp1,91 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |07:21 WIB
Harita Nickel (NCKL) Tebar Dividen Rp1,91 Triliun
Harita Nickel (NCKL) Tebar Dividen Rp1,91 Triliun (Foto: Harita Nickel)
JAKARTA - PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel mengumumkan pembagian dividen tunai total mencapai Rp1,91 triliun kepada investor. Dividen per saham setara Rp30,33 per saham, lebih tinggi dari tahun buku sebelumnya yang mencapai Rp26,71 per saham. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu 18 Juni 2025.

RUPST menyetujui penggunaan hasil usaha Perseroan sebagai cadangan wajib, pembagian dividen tunai dan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan,

“Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp1.913.906.735.200 atau Rp30,33 per saham," kata Corporate Secretary NCKL Franssoka Sumarwi di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

1. Penggunaan Laba Bersih 2024

Dana dividen berasal dari laba bersih NCKL pada tahun buku 2024.  Sepanjang 2024, NCKL mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,38 triliun, tumbuh lebih dari 14 persen year-on-year (yoy).  Adapun laba bersih per saham setara dengan Rp101,10 per lembar.

Sementara itu pendapatan usaha NCKL mencapai Rp27 triliun, atau naik 13 persen yoy. Mengacu harga saham NCKL pada pembukaan Rabu (18/6) sebesar Rp715 per saham, maka yield dividend estimasi sebesar 4,24 persen.

 

