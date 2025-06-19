Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Tak Lagi Setor Dividen, Danantara Bisa Sumbang Penerimaan Negara Rp1.200 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |08:39 WIB
BUMN Tak Lagi Setor Dividen, Danantara Bisa Sumbang Penerimaan Negara Rp1.200 Triliun
BUMN Tak Lagi Setor Dividen, Danantara Bisa Sumbang Penerimaan Negara Rp1.200 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, BUMN tidak lagi setor dividen ke negara. Penggunaan dividen BUMN akan dialokasikan untuk berinvestasi yang dikelola Danantara. Adapun, untuk tahun ini diperkirakan total besaran dividen yang dikelola Danantara senilai Rp150 triliun.

Dony menjelaskan, nantinya seluruh BUMN akan dijadikan ke dalam satu entitas induk usaha yang dikelola oleh BPI Danantara, sehingga setoran dividen tidak lagi masuk ke kas negara, melainkan ke Danantara.

"Lalu pertanyaannya negara rugi dong (tidak mendapat penerimaan), saya bilang iya. Tetapi dalam jangka panjang, 3 tahun kita bilang bahwa pendapatan negara jauh 2 kali lipat lebih besar dari setoran dividen," ujarnya di Plataran Senayan, Rabu (18/6/2025).

1. Penerimaan Negara Bisa Lebih Besar

Menurut Dony, penerimaan negara akan jauh lebih besar meski tidak lagi terima dividen dari BUMN, karena kontribusi setoran pajak investasi, PNBP, pertumbuhan industri, pembukaan lapangan kerja baru atas investasi yang dilakukan dari penggunaan dividen.

Dony menambahkan saat ini kontribusi penerimaan negara dari BUMN sekitar Rp500-600 triliun per tahunnya, baik dari setoran pajak, PNBP, hingga dividen. Jika dikatakan bisa naik hingga 2 kali lipat, maka diperkirakan penerimaan negara baik secara langsung atau tidak langsung bisa tembus Rp1.200 triliun.

"Karena ke depan dengan Danantara, kemudian memiliki kemampuan untuk berinvestasi, tentu pendapatan pajak pemerintah akan jauh lebih meningkat dan membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/470/3190491/rosan-5cNe_large.jpg
Indonesia Beli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji di Makkah, Jarak 2,5 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190094/danantara_indonesia-lEbf_large.jpg
Danantara Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis 2 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188100/menkeu_purbaya-bpto_large.jpg
Bos Danantara Minta Hapus Pajak BUMN, Purbaya: Ya Enggak Bisa! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187297/rkap_danantara_2026-hA6M_large.jpg
Ini Respons DPR soal RKAP Danantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550/danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement