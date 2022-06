JAKARTA - BUMN dan anak usahanya akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Rencananya akan direalisasikan pada tahun ini.

Salah satu BUMN yang digadang-gadang akan melepas kepemilikan saham melalui mekanisme initial publik offering (IPO) adalah BUMN di sektor perkebunan. Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, pada sektor ini, manajemen Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) telah mengkonfirmasi akan mencatatkan sahamnya di pasar modal pada tahun ini.

 BACA JUGA:Jadwal IPO Anak Usaha Pertamina, yang Dijagokan KBUMN untuk go Public

Guna memuluskan aksi korporasi tersebut, perseroan pun akan membentuk sub holding yang disebut dengan Palm Co. Bisnis perusahaan yang dicatatkan sahamnya di pasar modal Tanah Air adalah seluruh bisnis kelapa sawit dan karet. Pembentukan sub holding itu untuk mendapatkan value creation tertinggi yang berasal dari konversi karet ke kelapa sawit.

"Lalu kita lihat ada potensi juga di anak usaha (BUMN) perkebunan. Insya Allah ada. Nanti kita sebutkan kalau sudah registrasi," tutur Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, saat ditemui wartawan di sela-sela Penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara Pertamina NRE dan Perhutani, Senin (20/6/2022).

Berikut ini profil perusahaan PTPN III, seperti dikutip dari laman Holding Perkebunan.

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dimana terjadinya pengalihan 90% saham milik pemerintah diatas PTPN tersebut menjadi 10% Sumber Daya Manusia PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan pada tahun 2018 mempunyai karyawan sebanyak 115.618 orang yang terdiri dari 6.264 orang karyawan pimpinan dan 109.354 orang karyawan pelaksana. Luas Areal Total luas areal yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding Perkebunan adalah 1.181.751,03 Ha dengan status pengusahaan lahan sekitar 68% sudah bersertifikat, 20% sertifikat berakhir/dalam proses perpanjangan dan 12% belum bersertifikat. Sedangkan total planted area yang dimiliki PTPN sebesar 817.536 Hektar yang terdiri dari komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi, kakao, tembakau, kayu dan hortikultura. Selain itu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar PTPN juga memiliki areal kebun plasma seluas 457.794 Hektare.