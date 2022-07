JAKARTA - Keberadaan Tol Laut memberikan manfaat bagi penurunan harga kebutuhan pokok sepanjang Januari- Mei 2022 di sembilan daerah di wilayah Indonesia Barat dan Timur.

"Manfaat penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik Tol Laut telah dirasakan oleh masyarakat terutama dalam menekan disparitas harga yang selama ini terjadi di beberapa daerah," ujar Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha di Jakarta, Senin (11/7/2022).

"Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, tercatat di semua daerah yang dilalui Tol Laut telah terjadi penurunan harga dan ada sembilan daerah yang dilalui trayek tol laut yang mencatat perubahan harga signifikan selama Januari-Mei 2022. Bahkan ada yang harganya mengalami penurunan hingga setengah harga," ucapnya.

Adapun sembilan daerah di wilayah Indonesia Barat yakni, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, sementara untuk wilayah Indonesia Timur yakni, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Tidore Kepulauan, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Fakfak.

Arif mengungkapkan daerah pertama yang mengalami penurunan harga signifikan adalah Kabupaten Natuna di mana telah terjadi penurunan disparitas harga sebesar 43,75% untuk pakaian jadi dari Rp80.000 per buah ke Rp45.000 per buah.

Selain itu, harga pupuk turun 26,67% dari Rp15.000 per kilogram ke Rp11.000 per kilogram.

Di Kabupaten Kepulauan Anambas harga baja ringan turun 46,15% dari Rp65.000 ke Rp35.000.

Adapun, harga gula turun 21,43% dari Rp14.000 per kg ke Rp11.000 per kg.

Selanjutnya, penurunan harga di Wilayah Timur Indonesia terjadi di Kabupaten Rote Ndao dimana harga pakan ternak/ikan turun 42% dari Rp15.000 per kg ke Rp8.700 per kg.

Harga pupuk turun 40% dari Rp80.000 per buah ke Rp45.000 per buah.

Di Kabupaten Tidore Kepulauan harga kedelai turun 40% dari Rp20.000 per kg ke Rp12.000 per kg.

Harga tepung terigu turun 25% dari Rp12.000 per kg ke Rp9.000 per kg dan harga semen turun 21,43% dari Rp70.000 per sak ke Rp55.000 per sak.

Di Kabupaten Buru harga popok bayi dan dewasa turun 50 persen dari Rp3.000 per buah ke Rp1.500 per buah.

Harga deterjen, pelembut, pewangi pakaian turun 50 persen dari Rp2.000 per buah ke Rp1.000 per buah. Harga daging ayam ras turun 33,33% dari Rp45.000 per kg ke Rp30.000 per kg. Di Kabupaten Buru Selatan minyak goreng turun 40% dari Rp 30.000 per liter menjadi Rp 18.000 per liter. Di Kabupaten Halmahera Timur harga daging ayam ras turun 40 persen dari Rp50.000 per kg ke Rp30.000 per kg. Harga beras medium turun 33,33% dari Rp15.000 per kg ke Rp10.000 per kg. Harga gula turun 33,33% dari Rp15.000 per kg ke Rp10.000 per kg. Di Kabupaten Supiori harga tepung terigu turun 50% dari Rp20.000 per kg ke Rp10.000 per kg. Harga alat tulis peralatan sekolah turun 50% dari Rp8.000 per buah ke Rp4.000 per nuah. Di Kabupaten Fakfak harga bawang merah turun 30% dari Rp50.000 per kg ke Rp35.000 per kg. Harga telur ayam ras turun 29,33% dari Rp75.000 per kg ke Rp53.000 per kg.