JAKARTA - Saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) masuk dalam radar pantauan Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham RAJA masuk pantauan akibat peningkatan harga saham di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, emiten yang bergerak di bidang jasa penyediaan minyak dan gas bumi ini menunjukkan gerak saham yang hingga perdagangan sesi I Rabu (20/7/2022) ditutup menguat 0,65% di level 780.

Sebagai informasi, harga saham RAJA pada 1 Juli 2022 masih berada di level 344. Lalu, dalam sebulan terakhir harga saham RAJA meningkat 392 poin atau 101,03%.

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham RAJA yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani P.H Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Donni Kusuma Permana dan P.H Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Mulyana dikutip Rabu (20/7/2022).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai RAJA adalah informasi tanggal 11 Juli 2022 yang dipublikasikan melalui website BEI terkait laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Oleh karena itu para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban Perusahaan Tercatat atas permintaan konfirmasi Bursa, mencermati kinerja Perusahaan Tercatat dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action Perusahaan Tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

RAJA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan minyak dan gas. Saham RAJA menjadi buruan investor karena sentimen harga gas yang naik.

Di sisi lain, kinerja perusahaan RAJA juga cukup bagus. Berdasarkan laporan kinerja per kuartal I 2022, laba bersih RAJA melesat 220,05% year on year (yoy) menjadi USD 1,98 juta per 31 Maret 2022.

Pendapatan bersih RAJA tumbuh 5,73% yoy menjadi sebesar USD 27,56 juta sepanjang 3 bulan pertama tahun 2022. Kenaikan pendapatan karena oleh penjualan gas yang mencapai USD 23,56 juta.