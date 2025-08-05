Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Migas RAJA Raup Laba USD15,3 Juta di Kuartal II-2025

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:50 WIB
Emiten Migas RAJA Raup Laba USD15,3 Juta di Kuartal II-2025
Emiten Migas RAJA Raup Laba USD15,3 Juta di Kuartal II-2025. (foto: Okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA – PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) mencatat hasil laporan keuangan yang cukup solid. Emiten migas ini membukukan laba bersih sebesar USD15,3 juta pada kuartal II-2025.

Adapun pendapatan perseroan tercatat sebesar USD127 juta, mengalami peningkatan dibandingkan dengan USD123 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh naiknya volume penjualan gas, kontribusi dari operasional jaringan pipa transmisi gas di Perawang, Riau, serta pendapatan tambahan yang diperoleh dari bisnis operation and maintenance (O&M) di Ubadari, Papua Barat.

Mengutip data RAJA, Selasa (5/8/2025), laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk (RAJA) mengalami penurunan sekitar 20%, dari USD14,2 juta menjadi USD11,3 juta. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh divestasi saham perseroan pada anak usaha, PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), yang telah melaksanakan IPO pada awal tahun 2025.

Langkah divestasi ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat struktur keuangan dan mendukung ekspansi berkelanjutan, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendanai proyek-proyek masa depan. Meskipun terjadi penyesuaian terkait perubahan kepemilikan, divestasi ini memberikan peluang untuk berkembang lebih mandiri dan menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang perseroan.

Pencapaian kinerja hingga kuartal II 2025 tetap sejalan dengan proyeksi yang telah ditetapkan oleh perseroan. Dengan hasil yang stabil ini, perseroan optimistis dapat mencapai target yang telah ditentukan pada akhir tahun 2025 dan berupaya untuk mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, perseroan telah mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar USD70 juta untuk tahun 2025. Hingga kuartal II 2025, realisasi capex telah mencapai USD20 juta, atau sekitar 29% dari total alokasi. Penyerapan capex ini difokuskan pada proyek-proyek strategis, antara lain pembangunan kompresor di Sengkang, Sulawesi Selatan, pembangunan pipa BBM Tanjung Batu–Samarinda, serta pengembangan pipa di wilayah Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/278/3014997/emiten-migas-raja-tebar-dividen-rp160-miliar-direksi-dirombak-VFWKk29Mx7.jpg
Emiten Migas (RAJA) Tebar Dividen Rp160 Miliar, Direksi Dirombak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/278/2928714/rambah-ebt-rukun-raharja-raja-ungkap-perkembangan-bisnis-amonia-xYgaptMkep.jpg
Rambah EBT, Rukun Raharja (RAJA) Ungkap Perkembangan Bisnis Amonia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/23/278/2616511/rukun-raharja-raja-tebar-dividen-rp6-98-saham-ArvYNP8aKd.jfif
Rukun Raharja (RAJA) Tebar Dividen Rp6,98/Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/23/278/2382570/emiten-milik-suami-puan-join-pertagas-garap-proyek-pipa-rp4-33-triliun-QvZVpNrprz.jpg
Emiten Milik Suami Puan Join Pertagas Garap Proyek Pipa Rp4,33 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180087//kilang-Gj26_large.jpg
Risiko Tinggi, Budaya Keselamatan Harus Jadi Identitas Pekerja Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/455/3171939//petronas-HFMY_large.jpg
Siapa Pemilik Perusahaan Minyak dan Gas Petronas?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement