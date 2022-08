NEW YORK - Harga minyak menguat di akhir perdagangan Rabu. Rebound kerugian di awal sesi, dibantu angka-angka yang menggembirakan pada permintaan bensin AS dan data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober terangkat USD1,09 atau 1,1% menjadi USD97,40 per barel. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September naik USD1,43 atau 1,6% menjadi USD91,93 per barel.

Persediaan minyak mentah AS naik 5,5 juta barel dalam seminggu terakhir. Badan Informasi Energi AS mengatakan, lebih dari peningkatan yang diperkirakan 73.000 barel.

Namun, stok bensin AS turun tajam karena permintaan tersirat naik setelah berminggu-minggu aktivitas lesu selama apa yang seharusnya menjadi puncak musim mengemudi musim panas.

"Semua orang sangat fokus pada potensi kehancuran permintaan, jadi melihat permintaan tersirat menunjukkan rebound yang sangat besar untuk minggu lalu mungkin telah memberikan kenyamanan bagi mereka yang benar-benar khawatir tentang itu," kata Analis Minyak Amerika di Kpler, Matt Smith, dikutip dari Antara, Kamis (11/8/2022).

Produk bensin yang dipasok naik dalam seminggu terakhir menjadi 9,1 juta barel per hari, meskipun angka itu masih menunjukkan permintaan turun 6,0% selama empat minggu terakhir dibandingkan dengan periode tahun lalu.

Penyulingan minyak dan operator pipa AS memperkirakan konsumsi energi yang kuat untuk paruh kedua tahun 2022, tinjauan Reuters terhadap telekonferensi pendapatan perusahaan.

Harga konsumen AS tidak berubah pada Juli karena penurunan tajam dalam harga bensin, memberikan tanda kelegaan pertama bagi orang Amerika yang telah menyaksikan kenaikan inflasi selama dua tahun terakhir.

Itu berkontribusi pada peningkatan aset-aset berisiko termasuk ekuitas, sementara dolar AS turun lebih dari 1,0% terhadap sekeranjang mata uang. Dengan sebagian besar penjualan minyak di seluruh dunia ditransaksikan dalam dolar, pelemahan greenback mendukung minyak. Namun, kenaikan minyak mentah masih moderat. "Tidak ada banyak kekuatan bullish di pasar. Dengan pelemahan dolar seperti ini, Anda akan melihat kenaikan minyak mentah USD2-3 dan Anda tidak melihat itu," kata Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures, Eli Tesfaye. Pasar sebelumnya tergelincir karena aliran pipa Druzhba Rusia-ke-Eropa dilanjutkan. Monopoli pipa minyak negara Rusia Transneft memulai kembali aliran minyak melalui kaki selatan pipa minyak Druzhba.