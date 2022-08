JAKARTA - Harga minyak goreng curah terpantau mengalami penurunan menjadi Rp12.929 per liter.

Berdasarkan pantauan harian Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan di 216 pasar di seluruh Indonesia, per 10 Agustus 2022 harga minyak goreng curah di Pulau Jawa dan Bali tercatat Rp12.929 per liter.

Di mana penurunan ini lebih dari 4,68% jika dibandingkan bulan lalu.

Sementara rata-rata harga nasional dibandingkan bulan lalu telah mencapai level Rp14.000 per liter atau turun sebesar 9,26%

Terpantau, provinsi lain juga menunjukkan tren penurunan dengan rincian rata-rata harga untuk wilayah Sumatra Rp13.151 per liter, Kalimantan Rp13.804 per liter, Sulawesi Rp13.586 per liter, serta Maluku dan Papua sebesar Rp18.271 per liter.

Adapun informasi tambahan yang dilansir dari keterangan Kementerian Perdagangan, sampai dengan 10 Agustus 2022 terdapat sebanyak 111 perusahaan telah mendapatkan persetujuan penggunaan merek MinyaKita Jumlah ini diyakini akan terus bertambah mengingat animo perusahaan terhadap pelaksanaan program ini yang baik. Kemendag optimistis MINYAKITA akan meningkatkan jangkauan Program MGCR dan memperkuat mitra pengecer PUJLE di seluruh wilayah Indonesia. Dalam satu bulan ini diharapkan program sudah menjangkau terutama wilayah Indonesia.