NEW YORK - Dolar AS melemah pada akhir perdagangan Rabu, setelah risalah pertemuan Federal Reserve (Fed) menunjukkan bahwa pejabat Fed khawatir Bank Sentral AS dapat menaikkan suku terlalu jauh sebagai bagian dari komitmen untuk mengendalikan inflasi AS.

Sekilas perdebatan muncul di Bank Sentral, di mana peserta mencatat risiko bahwa Fed dapat memperketat sikap kebijakan lebih untuk memulihkan stabilitas harga. Fakta yang disampaikan membuat sensitivitas terhadap data yang masuk semua lebih penting.

Baca Juga: Dolar Menguat, Investor Soroti Data Penjualan Ritel AS

"Beberapa peserta di The Fed mencatat bahwa sektor sensitif suku bunga mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan dan ada risiko pengetatan di mata beberapa peserta," kata Strategi Valas G10 NatWest Markets Daingerfield, Brian Kepala, dikutip dari Antara, Kamis (18/8/2022).

Hal tersebut terjadi setelah Ketua Fed Jerome Powell mengatakan dampak kenaikan suku bunga Fed hingga saat ini masih terbangun dalam perekonomian, dan tergantung pada bagaimana inflasi merespons dalam beberapa bulan mendatang yang dapat memungkinkan bank sentral untuk mulai memperlambat laju kenaikan suku bunga.

Baca Juga: Dolar Loyo setelah Inflasi AS Menurun di Juli 2022

"Kombinasi itu menurut saya memberikan sedikit kesan dovish pada risalah terkait dengan apa yang kami dengar dari pejabat FOMC setelah pertemuan tersebut," kata Daingerfield.

Indeks dolar turun ke 106,39 setelah risalah rapat dirilis, sebelum rebound kembali ke 106,55, naik 0,09 persen hari ini.

Besarnya ekspektasi kenaikan suku bunga Fed berikutnya diperkirakan akan bergantung pada inflasi harga konsumen dan data pekerjaan untuk Agustus, yang akan dirilis sebelum pertemuan September.

Peluang kenaikan 75 basis poin pada September turun menjadi 40 persen setelah risalah rapat, dari 52 persen pada Rabu (17/8/2022) pagi, dengan kenaikan 50 basis poin sekarang dilihat sebagai kemungkinan 60 persen.

Kondisi keuangan yang lebih longgar karena imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun bertahan di bawah 3,0% serta pasar kredit dan saham membaik juga meningkatkan spekulasi bahwa Fed mungkin perlu lebih agresif dalam menaikkan suku bunga untuk membuat sebuah dampak. Data penjualan ritel pada Rabu (17/8/2022) tampak kuat, membantu mengurangi kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi. "Semua orang fokus pada - baik, apakah kita akan benar-benar melihat The Fed berada dalam posisi di mana mereka perlu memberikan kenaikan suku bunga yang lebih besar dan dapatkah ekonomi menanganinya, dan saat ini ekonomi sepertinya bisa," kata Analis Pasar Senior OANDA, Edward Moya, di New York.