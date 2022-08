JAKARTA – Cara download Scribd gratis tanpa login dan bayar akan diulas dalam artikel ini.

Scribd menjadi salah satu sumber bacaan untuk mencari berbagai referensi.

Scribd berisi artikel, dokumen, hingga buku dengan format pdf, .doc, dan format lainnya. Biasanya, Scribd akan mengarahkan Anda untuk login jika ingin mendownload dokumen. Hal ini membutuhkan biaya.

Namun, ada cara download Scribd gratis dan cukup mudah. Lantas, bagaimana cara download Scribd gratis tanpa login dan bayar?

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (24/8/2022), berikut beberapa cara download Scribd gratis tanpa login dan bayar:

1. Via DIscribd.com

- Cari file yang akan didownload.

- Copy url halaman tersebut.

- Buka situs dlscribd.com pada browser.

- Paste url halaman dokumen Scribd yang telah di-copy.

- Ceklis kolom “By using this tool, you are agreeing to the disclaimer and you agree not to hold us for any liability”.

- Klik opsi “Generate Download Link”

- Ceklis kolom “I’m Not a Robot”, lanjutkan dengan klik opsi download

- Pilih format dokumen yang akan didownload

- Tunggu beberapa saat, lalu klik “Continue” dan file akan terdownload otomatis

2. Via Scribd Downloader

- Buka browser dan masuk ke situs Scribd

- Cari dokumen yang ingin didownload, lalu salin link

- Kunjungi situs scribddownloader.org dan tempelkan link tersebut

- Klik "Unduh" dan tunggu proses download selesai.

3. Via DocDownloader - Cari file yang akan didownload - Salin link dari dokumen tersebut - Buka situs docdownloader.com, kemudian tempetlkan tautan pada kolom yang tersedia - Klik opsi “Get Link” - Jika muncul captcha, klik bagian tertentu sesuai petunjuk - Klik “Verify”, lalu klik opsi “Download PDF” - Klik “Download PDF” lagi dan tunggu sampai proses download selesai.